Hermann Spinnler: "Besonders in Erinnerung bleibt mir unsere Aktion Dominik"

Der langjährige Vorsitzender des Vereinsrings Sulzbach spricht über seine Arbeit und seine Nachfolger

Sulzbach 07.05.2023 - 10:00 Uhr 5 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nach sieben Jahren als Zweiter Vorsitzender und 22 Jahren als Erster Vorsitzender des Vereinsrings Sulzbach hat Hermann Spinnler sein Amt in jüngere Hände übergeben. Spinnler hat eine junge Mannschaft gefunden, die den Vereinsring weiterführen will.

Herr Spinnler, Sie sind nach sieben Jahren als Zweiter Vorsitzender und 22 Jahren als Erster Vorsitzender aus Ihrem Amt ausgeschieden. Was sind die Gründe dafür, dass Sie nicht mehr weitermachen?

Ich hatte schon vor drei Jahren mein Amt als Erster Vorsitzender des Vereinsringes an Martin Bäumen abgegeben und wollte mich bis 2023 nur noch als Zweiter Vorsitzender unterstützend zur Verfügung stellen. Nach dem gesundheitlich bedingten Rücktritt von Martin Bäumen Mitte 2020 habe ich den Ersten Vorsitz kommissarisch bis heute weitergeführt. Ich habe meine ehrenamtliche Aufgabe immer sehr ernst genommen und war gerne für unsere über 40 Ortsvereine und Organisationen tätig. In meiner Arbeit für den VR steckt eine Menge persönliches Herzblut, doch ohne das Vertrauen der Vorstände unserer Ortsvereine hätte ich meine Tätigkeit nicht ausführen können.

Hätten Sie vor fast 30 Jahren damit gerechnet, dass Sie dieses Amt so lange bekleiden würden?

Als ich 1994 zum Bürgermeister in Sulzbach gewählt wurde, hat man mir im gleichen Jahr das Amt des Zweiten Vorsitzenden im VR antragen. Das habe ich gerne angenommen, weil mir der Kontakt zu unseren Vereinen auf Ortsebene sehr wichtig war. Lebendige Vereine sind das "Salz in der Suppe" für eine lebendige Gemeinde. Deshalb unterstütze ich heute noch mit meinem passiven Mitgliedsbeitrag rund 15 Ortsvereine in Sulzbach, Soden und Dornau. Auch nach meiner Amtszeit als Bürgermeister wollte ich den guten Kontakt zu unseren Vereinen weiter pflegen. Dass daraus nun fast drei Jahrzehnte geworden sind, das habe ich am Anfang im Jahre 1994 nicht geahnt und auch nicht angestrebt.

Was waren Ihre Aufgaben als Vereinsringvorsitzender?

Zu den Hauptaufgaben meiner Tätigkeit als VR-Vorsitzender gehörte die Organisation der alljährlich stattfindenden drei Veranstaltungen des Vereinsringes: Kinderfaschingsball, Faschingszug und Kerbverbrennung. Den reibungslosen Ablauf dieser Veranstaltungen zu planen und auszuführen (Einkauf, Helfereinteilung, Versicherung, Gema, Festzelt, Musik, Nachtwache und so weiter) brachte jeweils schon erheblichen Zeitaufwand mit sich, den ich als Pensionist mir leisten konnte und mir gerne geleistet habe. Jährlich wiederkehrend war auch die Terminplanung der Vereinsveranstaltungen in einem Veranstaltungskalender, um die Vereinstermine zu koordinieren und Terminüberschneidungen zu vermeiden. Vierteljährlich wurde eine Versammlung abgehalten, um die Vereine über aktuelle Ereignisse zu informieren und Wünsche entgegenzunehmen. Daneben war der intensive Kontakt zu den Vereinen mir in all den Jahren ein Herzensanliegen. Besuche der Jahreshauptversammlungen, Festbesuche und Gratulationen gehörten ebenso zu meinen Aufgaben wie die Sorgen, Nöte und Wünsche unserer Vereine im Marktgemeinderat vorzubringen und zu vertreten.

Welche positiven Ereignisse sind Ihnen am meisten in Erinnerung geblieben?

Es gibt eine Vielzahl positiver Ereignisse, die mir in Erinnerung geblieben sind. Als Vereinsringvorsitzender war ich immer auch der Repräsentant aller Ortsvereine und habe manch schöne Stunde inmitten unserer Vereine erlebt. Auch in unserer französischen Partnergemeinde Urrugne konnte ich in meiner Funktion gute Kontakte mit unseren Vereinen bei den gegenseitigen Besuchen herstellen und erhalten. Besonders in Erinnerung bleibt mir aus den letzten drei Jahrzehnten jedoch unsere "Aktion Dominik", wo wir Sulzbacher, Sodener und Dornauer in einer beispiellosen Gemeinschaftsaktion am 12. und 13. Juli 1997 in der Spessartstraße ein Straßenfest organisiert haben, an dem sich spontan 33 Ortsvereine mit vielfältigen Angeboten beteiligt hatten. Wir wollten damit mithelfen, dem siebenjährigen Dominik aus Sulzbach eine Knochenmarkspende zu ermöglichen. Leider konnten wir Dominik nicht mehr helfen. Er verstarb noch im Juli 1997. Aber durch die Spenden unserer Vereine und viele, viele weitere Spenden aus nah und fern konnten damals weit über 300.000 DM an die DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) überwiesen und damit vielen anderen an Leukämie erkrankten Menschen geholfen werden. Dieser Zusammenhalt damals - das war unglaublich und berührt mich heute immer noch.

Gab es auch negative Erlebnisse?

Negatives verdrängt der Mensch gerne und so bleibt an Negativem in Erinnerung nur die Zeit im Jahre 2001, als trotz intensiver Suche in zwei Versammlungen keine Vorstandschaft für den VR gefunden werden konnte und der VR kurz vor der Auflösung stand. Am Ende haben Alfred Kipplinger und ich durch die Übernahme der Vorstandsämter dem VR dieses Schicksal ersparen können. Dass der VR nunmehr bereits weitere 20 Jahre seine Aufgaben erfüllt, bestätigt unser mutiges Handeln in dieser schwierigen Zeit.

Was nehmen Sie aus den vergangenen 30 Jahren Vereinsarbeit mit?

Was ich mitnehme und behalte, sind die vielen positiven Erfahrungen und den Zusammenhalt, den ich im VR erleben durfte. Viele Menschen in unserer Gemeinde waren stets bereit, den VR zu unterstützen, mitzuhelfen bei Veranstaltungen zuzupacken, wenn "Not am Mann" war und Hilfe gebraucht wurde. Ich habe auch neue Freundschaften im VR gefunden, die Bestand haben über meine Vorstandszeit hinaus und auf die ich stolz bin. Die unentgeltlich tätigen Helfer und Helferinnen haben auch immer ein kleines "Dankeschön" vom VR in Form einer Wanderung mit anschließender kostenloser Vesper erhalten. Diesen Dank auch wieder zurückzugeben, war mir immer wichtig.

Wie hat sich das Vereinsleben in den letzten Jahren geändert?

Es wird immer schwieriger, Männer und Frauen zu finden, die ein Ehrenamt übernehmen wollen. Viele Vorschriften, die sich ständig ändern, vermeiden oft das Engagement. Viele scheuen auch mögliche Haftungsrisiken an der Spitze eines Vereines. Insgesamt sieht es nicht gerade rosig für unsere Vereine aus. Das gilt sowohl für den Zuwachs an Mitgliedern als auch für fehlende Kräfte in der Führungsebene.

Wer ist Ihr Nachfolger und welches Team unterstützt ihn?

Nach intensiver Suche habe ich mit Tobias Bischoff, Manfred Knippel und Sabine Eisenträger sowie Lara Sommer und Antonia Müller eine junge, einsatzbereite und fähige Führungsmannschaft gefunden, der die Zukunft im VR gehört. Kassenprüfer sind Alexander Hess und Norbert Seitz. Dazu kommt ein Arbeitsausschuss, den der Vorstand bis zur nächsten Sitzung benennt. So fiel es mir nicht schwer, nach 29 Jahren Vorstandstätigkeit und mit fast 75 Lebensjahren Platz für Jüngere zu machen.

Was machen Sie jetzt mit Ihrer Freizeit?

Da mache ich mir wenig Gedanken. Meine Frau, meine Kinder und Enkelkinder werden schon dafür sorgen, dass es mir garantiert nicht langweilig wird. Als Nächstes ist eine Teilnahme an der Drei-Länder-Radltour im August mit meinem Enkel Jonas geplant.

Martin Roos

Hintergrund: Vereinsring Sulzbach (VR) Vorsitzender: Tobias Bischoff Anzahl der Mitglieder: 30 Vereine aus Sulzbach und Dornau (Sodener Vereine sind eigens organisiert) Beitrag: wird nicht erhoben Vereinszweck: Das kulturelle Leben in der Gemeinde fördern, Veranstaltungstermine koordinieren und die Zusammenarbeit der Vereine reibungslos gestalten. Vorsitzende des VR Sulzbach in den 57 Jahren seines Bestehens: 1966 bis 1980 Hermann Seitz, 1980 bis 1983 Karl Stenger, 1983 bis 1997 Rudi Bachmann, 1997 bis 2001 Walter Kelling, 2001 bis 2023 Hermann Spinnler. ro

Zur Person: Hermann Spinnler Alter: 74 Jahre Verheiratet, zwei Töchter, vier Enkelkinder Volksschule, Dessauer-Gymnasium Aschaffenburg, 1968 Abitur, 1968 bis 1970 Ausbildung zum Diplom-Finanzwirt (FH) am Finanzamt Aschaffenburg 1970 bis 1994 tätig im gehobenen Dienst in den Finanzämtern Aschaffenburg, Obernburg und Amorbach. Von 1994 bis 2006 Erster Bürgermeister des Marktes Sulzbach Seit 2006 in Ruhestand Von 1978 bis 1984 Mitglied des Gemeinderates Sulzbach Von 1984 bis 1994 Zweiter Bürgermeister von Sulzbach Von 1994 bis 2006 Erster Bürgermeister von Sulzbach Von 1990 bis 2014 Mitglied im Kreistag Miltenberg Ehrenämter: Von 1984 bis 2007 Erster Vorsitzender der Freien Wählergemeinschaft Sulzbach Von 1994 bis 2001 Zweiter Vorsitzender beim Vereinsring Sulzbach Von 2001 bis 2023 Erster Vorsitzender und Kassier beim Vereinsring Sulzbach Von 2010 bis heute ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht in Würzburg Von 1990 bis 2001 Aufsichtsrat bei der Raiba Kleinwallstadt-Sulzbach Von 2001 - 2016 Aufsichtsrat bei der Raiba-Voba Miltenberg Von 2016 bis 2019 Aufsichtsrat bei der Vereinigten Voba Raiba eG in Michelstadt