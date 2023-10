Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Herbstmarkt mit Venedig-Flair in Klingenberger Altstadt

Klingenberg a.Main 09.10.2023 - 14:15 Uhr < 1 Min.

Ein besonderes Highlight beim Herbstmarkt in Klingenberg waren die "Venezianer vom Untermain" in ihren opulenten Kostümen.

Auch in diesem Jahr veranstaltete der Werbering Klingenberg seinen traditionellen Herbstmarkt mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm. Ab 13 Uhr öffneten die Geschäfte ihre Türen. Ebenfalls geöffnet waren die Ateliers des Kunstraums Churfranken und das Löw-Haus. Daneben boten zahlreiche Aussteller ihre Waren zum Kauf an. Es gab neben den üblichen Haushalthelfern in diesem Jahr viel »Handgemachtes«, darunter Holzarbeiten, erschwingliche Kunst aus Steinen und handgefertigte Accessoires. Das Kinderkarussell sorgte für Stimmung bei den kleinen Besuchern.

Ein besonderes Glanzlicht waren die »Venezianer vom Untermain« die in ihren opulenten Kostümen, bei denen viele Details erst auf den zweiten Blick auffielen, durch die Altstadt flanierten. Für den passenden musikalischen Rahmen sorgten Andrea Hader, Groovin' High und Vincenzo Ribaudo.

Miriam Weitz