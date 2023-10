Herbstmarkt in Großheubach mit Angeboten für jedes Alter

Zahlreiche Besucher

Großheubach 09.10.2023 - 14:52 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Herbstmarkt der Gewerbe-Interessen-Gemeinschaft und Gemeinde Großheubach am Sonntag lockte zahlreiche Besucher in die Straßen und Gassen rund um das Alte Rathaus in der Ortsmitte.

Der Markt hatte für alle Generationen etwas zu bieten. Kinder freuten sich über das Karussell, Erwachsene über einen Besuch im Turmuhrenmuseum im Alten Rathaus bei freiem Eintritt oder über Fahrzeugpräsentationen.

Kern des Spektakels war der Marktplatz mit einem reichen kulinarischen Angebot an den Ständen. Zudem sorgte dort der Musikverein »Frisch auf« Großheubach für Unterhaltung. Teil des Herbstmarkts war ein Straßen- und Hofflohmarkt (Organisation: Heimat mit Zukunft) im Ortsgebiet. Besucher erhielten für »Shopping- und Schoppenführer« mit ausgefüllten Stempelfeldern gratis Mini-Alpenveilchen - so lange der Vorrat reichte. Dank des kostenfreien Shuttle-Bus-Services waren auch die Marktteilnehmer in den Gewerbegebieten gut in das Marktgeschehen integriert.

Marco Burgemeister