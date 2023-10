Das "Kunstnetz" ist wieder da: Herbstausstellung in Obernburg eröffnet

Vernissage

Obernburg 30.10.2023 - 11:01 Uhr 3 Min.

Konrad Franz' Holzskulpturengruppe "Im Wind" zog schon bei der Vernissage die Blicke auf sich.

»Schuld« war vor allem die Pandemie, aber auch die Räume hatten nach 30 Jahren eine Sanierung dringend nötig, vor allem seit vor vier Jahren die Decke in den Ausstellungsräumen im Untergeschoss bröckelte. Strahlende Gesichter bei den 16 Künstlerinnen und Künstlern aus dem Landkreis, aber auch bei den Besuchern in den großzügigen Räumen, die mit einer neuen Decke, mit effektiver Beleuchtung den idealen Rahmen für die neue Ausstellung bieten.

1,1 Millionen Euro waren für die Sanierung, nicht nur, aber vor allem für den erneuerten Brandschutz, nötig. »Gut investiertes Geld«, wie Bürgermeister Dietmar Fieger bei seiner Begrüßung feststellte.

Den Neubeginn wagen

Viel Lob gab es auch durch Landrat Jens Marco Scherf für diese Investition in die Kunst, die zugleich eine gute Investition in die Zukunft, in die Kreativität und die ganzheitliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sei, wie Scherf betonte, der Grüße der neuen Bildungsministerin Anna Stolz mit in die Kochsmühle brachte. Alle waren sich einig, dass es eine gute Idee war, nach der »schweren Zeit« - auch und gerade für Kunst und Künstler - mit Skulpturen und Bildern von 16 Mitgliedern des Kunstnetzes Miltenberg den Wieder- und Neubeginn zu starten.

Die Vernissage ließ dabei keine Wünsche offen: Das begann mit dem guten Besuch, setzte sich über die Bewirtung und über die harmonische und stimmungsvolle Musikumrahmung durch den 17-jährigen Saxofonisten Adrian Dederer von der Musikschule Miltenberg fort, und gipfelte in der sensiblen und fachkundigen Vernissagerede der Galeristin Cornelia König-Becker, die kurz und mit aussagekräftigen Bemerkungen auf alle 16 Künstlerinnen und Künstler einging.

Die Vielfalt der Kunstobjekte, Dutzende von Bildern und Skulpturen, die in den beiden großen Räumen drei Wochen lang ansprechend präsentiert werden, garantiert, dass jeder und jede etwas für sich entdecken kann, wenn er oder sie einen Draht zur Kunst hat oder gewinnen will.

Für König-Becker zentral in einer Zeit, in der das hoffnungsvolle Thema der letzten großen Ausstellung 2019 »Heimat ist überall« durch Kriege, Flucht und Vertreibung fast schon zur »Utopie« geworden sei, ist gerade der Facettenreichtum, sind die vielfältigen Techniken und Stile der Werke, die viele Besucher und große Aufmerksamkeit verdienen. Die Galeristin schlug den Bogen von den aufwendigen und eindrucksvollen Porträts der Sandra Wörner über die Acrylbilder mit den »starken Farben« und dem spannenden Changieren zwischen Nähe und Ferne der Jutta Walter zu den ausdrucksstarken Landschaften der Jutta Winterheld, deren scheinbare Unzugänglichkeit bei intensivem Betrachten einen großen Reiz in sich birgt.

Ein Material- und Motivmix

Sie nannte die Acrylblumen von Margarete Sondel mit ihrer positiven Ausstrahlung, die fantasievollen Landschaftsdarstellungen des Roland Schönmüller und die großformatigen »Bildräume«, die Christiane Leuner in ihren Bildern entwickelt. Mike Bauersachs' »Diptychon« in Rot und Weiß mit einer spannenden Mischung aus antiken Motiven und moderner Anmutung zieht schon im Eingangsbereich die Blicke auf sich, wie auch Josef Speths Skulpturen-Trio mit den abstrakten Formen und in den Materialien Holz, Metall und Keramik.

König-Becker wies darauf hin, dass Sabine Stellrecht-Schmidts Mosaiken in uralter Technik in die Gegenwart reichen, dass Jessica Hösch in Pastelltönen »geträumte Märchen aus uralten Zeiten« auf die Leinwand bannt und Thea Nodes mit den Königspinguinen auf dem großformatigen Acrylbild »Ins Ungewisse« mit künstlerischen Mitteln den Anstoß gibt, über Klimaerwärmung und deren Folgen für das Leben auf unserem Planeten nachzudenken. »Vertrackt« nannte die Galeristin die Bilder von Elke Fieger, die in sehr unterschiedlichen Formaten oft erst auf den zweiten oder dritten Blick erkennen lassen, was die Pflanzen, die Masken oder auch die gefallenen Engel sagen wollen.

Besonders reizvoll sind die figürlichen Arbeiten, die oft klarmachen, dass der Begriff »Kunsthandwerk« alles andere als abwertend ist, sondern alte Techniken in kunstvoller Gestaltung zum Leuchten bringen. Das gilt für die fröhlichen, liebevoll gestalteten Keramiken der Margarete Bernhard, die gerade Kindern den Zugang zur Kunst und ihren Möglichkeiten öffnen sollten. Christine Hartlaub beweist in ihren Korbarbeiten großes handwerkliches Können in Kombination mit Fantasie und Humor, während der Bildhauermeister Alexander Schwarz mit Skulpturen Glanzpunkte setzt und mit etlichen Zeichnungen in fotorealistischer Manier auch einige Kunstkenner überraschen dürfte.

Skulpturen »Im Wind«

Wenn »last but not least« keine Floskel, sondern ganz und gar berechtigt ist, dann in dem Moment, in dem Skulpturen von Konrad Franz am Ende einer Aufzählung genannt werden. Seine Vierergruppe von Menschen, die sich »Im Wind« mehr oder weniger gut behaupten, war schon bei der Vernissage ein »Hingucker« und dürfte auch in den drei Wochen der Ausstellung einer der großen Publikumsmagnete sein.

Eines ist klar: Der Besuch lohnt sich und auf eines kann man sich verlassen: Er ist kostenlos, aber ganz sicher nicht umsonst!

Hintergrund: Ausstellung Kunstnetz Die 16 beteiligten Künstlerinnen und Künstler sind Mike Bauersachs, Margarete Bernhard, Elke Fieger, Konrad Franz, Christine Hartlaub, Jessica Hösch, Christiane Leuner, Thea Nodes, Roland Schönmüller, Alexander Schwarz, Margarete Sondel, Josef Speth, Sabine Stellrecht-Schmidt, Jutta Walter, Jutta Winterheld und Sandra Wörner. Kindergärten und Schulklassen können sich im Kulturreferat des Landratsamtes zu "aktiven Führungen" anmelden. Dafür reicht eine Mail an kultur@lra-mil.de oder die telefonische Anmeldung unter 09371 501506. Diese 90-minütigen Führungen vermitteln zunächst Wissen über die ausgestellten Werke, anschließend gestalten die Kinder und Jugendlichen ein eigenes Bild. Ziel ist es, einen niederschwelligen Zugang zu Kunst zu schaffen und Interesse an den unterschiedlichen Möglichkeiten künstlerischer Gestaltung zu wecken. Das Motto des Kunstnetz im Landkreis Miltenberg, das im Jahr 2000 gegründet wurde: "Kunst begeistert und bereichert unser Leben!" hlin Öffnungszeiten: Freitag, 27. Oktober, bis Sonntag, 12. November, jeweils freitags und samstags von 16 bis 18 Uhr sowie sonn- und feiertags von 14 bis 18 Uhr, Kochsmühle Obernburg. Der Eintritt ist kostenlos. Weitere Informationen: kunstnetz.landkreis-miltenberg.de