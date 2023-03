Stadtprozeltener Henneburg wird am Wochenende mit Fest eröffnet

Meh­re­re Jah­re lang wur­de die Stadt­pro­zel­te­ner Hen­ne­burg sa­niert, jetzt steht die Wie­de­r­er­öff­nung an. Am kom­men­den Sams­tag und Sonn­tag, den 1. und 2. April, soll es ein Burg­fest ge­ben. Start­schuss ist am Sams­tag um 10 Uhr. Ju­dith Ger­lach, CSU-Land­tags­ab­ge­ord­ne­te und Staats­mi­nis­te­rin für Di­gi­ta­les, wird laut dem Süd­s­pess­art-Amts­blatt die Burg of­fi­zi­ell wie­de­r­er­öff­nen.