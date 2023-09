Helios und Kreis werben um Mediziner

Famulaturprogramm: 15 Studierende in Erlenbach

Miltenberg 20.09.2023 - 18:17 Uhr 1 Min.

Medizinstudenten erhalten Einblicke in die neurologische Abteilung der Helios Klinik Erlenbach. Foto: Helios Klinik

Die Fachbereiche Kardiologie, Neurologie, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Orthopädie und Unfallchirurgie boten den Studierenden Einblicke in die akute Patientenversorgung.

Eigennütziger Grund

Das Famulaturprogramm der Gesundheitsregion plus hat auch einen eigennützigen Grund. Der Landkreis Miltenberg will mit seinen Kooperationspartnern beweisen, dass hier hochkarätige Ausbildung geboten wird und den angehenden Ärzten zeigen, dass der Untermain eine attraktive Region ist, in der sich arbeiten und leben lässt. Neben der Heliosklinik Erlenbach beteiligen sich auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte an dem Programm, so dass die Famulatur im hausärztlichen sowie kinderärztlichen Bereich oder in der Klinik absolviert werden kann.

Bei ihrem Tag in Erlenbach wurden die Studenten mit Fragen konfrontiert wie: Was ist eine F-Welle? Wann schickt der Gynäkologe Schwangere mit auffälligem CTG in die Klinik? Welche Naht- und Knüpftechnik nehme ich bei Wunden?

Auf Ursachensuche

In der Elektrophysiologie zeigten Karin Dietz und Stefanie Fröhlich, wie das neurologische Team sich auf Ursachensuche bei Taubheitsgefühlen in Füßen oder Händen begibt. Selbst an den Patienten durften die Studierenden bei der Elektroenzephalographie (EEG). Anhand einer mit Elektroden versetzten Kopfhaube wird hier die Gehirnaktivität gemessen und grafisch dargestellt. Weiter ging es ins Herzkatheterlabor. Chefarzt und ärztlicher Direktor Michael Weberpals führte die angehenden Ärzte höchstpersönlich in die feinmotorische Handwerkskunst der Kardiologie ein.

Gynäkologie erstmals dabei

Zum ersten Mal dabei war in diesem Jahr die Gynäkologie und Geburtshilfe mit Chefarzt Georgi Popivanov. Nach einer kleinen Kreißsaalführung erwartete die Famulanten eine Einführung in die Kardiotokografie, besser bekannt als das Wehenschreiben. Eine weitere Station war der Naht- und Knüpfkurs, der von Unfallchirurgin Ariane Lucas betreut wurde, die sich viel Zeit bei der Anleitung und Beantwortung von Fragen rund um das Thema Wundversorgung nahm.

