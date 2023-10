Helferkreis "Asyl" in Eschau: Ein Deutschkurs und viel Essen, das verbindet

Seit einem halben Jahr

Gemeinsam kochen Mitglieder des Helferkreises "Asyl" in der Schulküche Frikadellen, Schupfnudeln, Salat und Obstsalat. Bei solchen Treffen ist das gemeinsame Erlebnis ein Erfolg.

Neun aktive Helferinnen und Helfer sind dabei. Integrationslotsin ist Angelika Spalek von der Caritas Miltenberg. Seit Juni organisiert der Helferkreis ehrenamtliche Deutschkurse, regelmäßig mittwochvormittags. Die Kurse werden von den Asylsuchenden rege besucht. »Lernfortschritte sind deutlich zu erkennen. Die Flüchtlinge wünschen sich aber noch häufiger Unterricht«, sagt Angela Reinhard. Auch Kinder sind aus Afghanistan geflüchtet. Während der Kurse werden diejenigen von ihnen, die noch keinen Kindergartenplatz haben oder noch nicht in die Schule gehen, von einem der Helfer betreut und können dabei spielerisch Deutsch üben.

Nach dem gemeinsamen Kochen in der Schulküche wird auch gemeinsam gegessen.

Um sich besser kennenzulernen, wird gemeinsam gekocht. So wie im Juni in der Schulküche als Frikadellen, Schupfnudeln, Salat und Obstsalat zubereitet und im Anschluss gemeinsam verzehrt wurden. In den Sommerferien veranstaltete der Helferkreis ein gemeinsames Picknick am Spielplatz. »Es macht allen viel Spaß und man kann sich gegenseitig näher kennenlernen«, sagt Angela Reinhard zu diesen Treffen, bei denen je rund 25 Personen zusammenkommen. »Jetzt freuen wir uns schon alle auf den Herbst, denn dann ist ein weiteres gemeinsames Kochen geplant. Dann mit afghanischen Gerichten.«

Integration auf dem Kerbmarkt

Als jüngste Aktion hat der Helferkreis in Kooperation mit der Bibliothek ein Angebot speziell für Kinder ins Leben gerufen. Dabei lasen die Helfer den Kindern deutsche Bilderbücher vor und übten so mit ihnen Deutsch. Auch am Kerbmarkt nahmen die afghanischen Familien dieses Jahr teil - Integration und Austausch mit dem unterfränkischen Dorf. Sie bereiteten afghanische Gerichte zu, die sie an einem Stand gegen eine Spende verteilten. Das Angebot kam bei den Kerbbesuchern so gut an, dass bis zum Abend alles leer gegessen war, erzählt die Quartiersmanagerin. Nebst interessanten Gespräche sei so eine Gelegenheit entstanden, sich gegenseitig und die Bräuche des anderen Landes kennen zu lernen.

Für die Zukunft hat sich der Helferkreis darauf verständigt, ergänzend zum Deutschkurs ein weiteres Angebot samstagnachmittags auf die Beine zu stellen. Dabei soll das Deutschsprechen im Mittelpunkt stehen, angeregt durch gemeinsame Aktionen. Wohl weil Essen verbindet, gehört zu den Ideen auch wieder das gemeinsame Kochen.

Wer sich im Helferkreis »Asyl« engagieren möchte, kann sich bei Angela Reinhard telefonisch unter 09374/9735143 melden.

Martin Roos

Hintergrund: Asylbewerber in Eschau In der Gemeinde leben derzeit 55 Asylbewerber afghanischer Nationalität, darunter 24 Kinder. 25 Personen wohnen in der Graf-Rieneck-Straße, 14 Personen im Ernteweg und 16 Personen in der Elsavastraße. Die Schulkinder sind im Unterricht integriert. Die Kindergartenkinder konnten noch nicht alle aufgenommen werden, da Plätze fehlen. Neben den afghanischen Familien leben auch 18 Geflüchtete aus der Ukraine im Ort.

Stimmen zum Asylkreis Bürgermeister Gerhard Rüth (CSU): "Ich freue mich sich über die Bereitschaft der Helfer, die sich ehrenamtlich um die Integration der Asylbewerber kümmern. Erfreulicherweise hat sich die zu Beginn des Jahres von einigen Bürgern geäußerte sehr skeptische Stimmung gegen die Zuweisung der Asylbewerber im Ort wieder beruhigt. Es hat sich gezeigt, dass Vorurteile nur abgebaut werden können, wenn man miteinander und nicht übereinander redet. Für die Asylbewerber sind die Angebote des Helferkreises eine wertvolle Starthilfe in ihrer neuen Heimat. Wichtig ist, dass die Kirchengemeinden und die politische Gemeinde eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten". Quartiersmanagerin Angela Reinhard: "Ich freue mich, dass sich in Eschau so viele Ehrenamtliche gefunden haben, die sich um die Integration der Flüchtlinge bemühen und mit sehr viel Engagement im Helferkreis mitarbeiten. Durch diese tatkräftige Arbeit kann ein Zusammenwachsen zwischen den Einheimischen und den Flüchtlingen gelingen. Es gibt viele bürokratische Vorgaben, die häufig schwer zu erfüllen sind. Darüber hinaus wird deutlich, dass viele Einrichtungen bei der Integration der Flüchtlinge an ihre Kapazitätsgrenzen gelangen und es somit schwer wird, Kindergartenplätze zu vermitteln. Viele Schwierigkeiten bei Behördengängen oder Arztbesuchen lassen sich mit einem kurzen Telefonat beheben. Dafür braucht es aber Personal, das eine solche Lotsen- und Vermittlerfunktion übernehmen kann. Weil wir im Helferkreis noch viele Ideen haben, die wir umsetzen wollen, suchen wir weiterhin ehrenamtliche Helfer" Ehrenamtlicher Helfer Wolfgang Winterberg: "Ich kam mit meinen Eltern und meinem Bruder selbst als Flüchtling 1956 aus der ehemaligen DDR nach Sulzbach. Uns wurde damals ohne nachzudenken von vielen Bürgern geholfen. Dafür bin ich heute noch dankbar. Deshalb ist es für mich selbstverständlich für die asylsuchenden Mitbürger ehrenamtlich tätig zu sein. Wem selbst geholfen wurde, der sollte auch helfen wo und wie er kann. Ehrenamtliche Helferinnen Doris und Christine: "Wir haben aus mehreren Gründen dieses Ehrenamt begonnen. Generell ist es uns beiden wichtig, durch ein Ehrenamt soziale Verantwortung zu übernehmen und so einen Beitrag für die Gesellschaft und speziell für unseren Lebensraum zu leisten und etwas Sinnvolles tun. Sich speziell im Helferkreis zu engagieren, wurde durch den Gedanken beeinflusst, die Flüchtlinge, über die so viel geschrieben und gesprochen wird, als reale Personen kennenzulernen. Wer sind Sie? Welche Geschichten tragen sie mit sich herum? Welche Hoffnungen und Gedanken haben sie? Wir wollten uns einfach selbst ein Bild machen. Eine weitere Überlegung war sicherlich, dass wir speziell in einem Deutschkurs unsere beruflichen Fähigkeiten gut einbringen können. Über die Monate hinweg sind wir nun als "Deutsch-Team" sehr gut zusammengewachsen, sowohl als Dozenten als auch mit unseren Kursteilnehmern. Es macht uns viel Spaß." Ehrenamtliche Helferin Karola Hennig: "Als ich gehört habe, dass Helfer für Flüchtlinge gesucht werden, habe ich mir vorgestellt, wie es mir ginge, wenn ich mit meiner Familie meine Heimat verlassen müsste. Ich dachte, es tut den Menschen gut, zu erfahren, dass es andere Menschen gibt, die sie als Menschen willkommen heißen. Das vergessen wir allzu oft, dass wir alle Menschen sind, egal woher wir kommen." Asylbewerber aus Afghanistan Mahfuz: "Ich fühle mich in Eschau gut aufgenommen. In Eschau ist alles super, die Leute behandeln uns gut und wir sind mit allem sehr zufrieden. Nur finde ich wirklich gerne deutsche Freunde, aber das ist mir leider noch nicht gelungen."