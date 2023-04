Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Helfer im Dienst der Gesellschaft mit direktem Draht zur Polizei

Ehrenamtliche Sicherheitswacht jetzt auch in Wörth aktiv

Obernburg 28.04.2023 - 16:32 Uhr < 1 Min.

Schulungsmaßnahme bei der Polizeiinspektion Obernburg (von links): Polizeihauptkommissar Frank Zimmermann, stellvertr. Leiter Polizeiinspektion Obernburg, Karola Müller, Maria Berberidou, Caner Atadiyen (Mitglieder der Sicherheitswacht) Nikolaus Fiederer, Bewerber zur Sicherheitswacht.

Nach der Schulungsmaßnahme mit dem Thema Konfliktmanagement, vorgetragen von Oberkommissar Manuel Schneider, war Zeit für ein kurzes Gespräch mit den Mitgliedern, bevor anschließend noch anstehende Einsätze besprochen wurden. Stefan Fuchs (53) ist seit sieben Jahren dabei und berichtete, dass die Sicherheitswacht vom Bürger sehr positiv wahrgenommen werde, wenn auch mitunter ein Verlust an Respekt festzustellen sei. Carmen Saviana (62), ebenfalls seit sieben Jahren dabei, führte zum gleichen Thema an, dass sie schon mal zu einem Gegenüber sage, »Du könntest mein Sohn sein«, was dann mit einem ungläubigen »Respekt« quittiert werde.

Insgesamt sahen es die Mitglieder der Sicherheitswacht als Vorteil, aus verschiedenen Gemeinden zu kommen, da es immer jemanden gebe, der den einen oder anderen kennt. Auch beiderlei Geschlechter und unterschiedliche Nationalitäten haben sich im Einsatz als vorteilhaft erwiesen, da so oftmals leichter Vertrauen gewonnen werden könne, wie Caner Atadiyen (42) aus seiner bisher einjährigen Erfahrung berichtete.

Abschließend betonte der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Obernburg, Polizeihauptkommissar Frank Zimmermann, dass neue Mitglieder jederzeit willkommen sind. Die Bewerber sollten zwischen 18 und 62 Jahre alt sein, eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung haben, gerne mit Menschen umgehen und bereit sein, soziale Verantwortung zu übernehmen. Aufzubringen sind fünf oder mehr Stunden im Monat.

Infos und Bewerbungen bei der Polizei Obernburg, Tel. 06022 6290 oder jeder anderen Polizeistation.

Hans Zajic