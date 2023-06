Heizungsdebatte in Elsenfeld: Was kommt auf Bürger und Kommunen zu?

Gemeinderat

Elsenfeld 27.06.2023 - 15:29 Uhr 5 Min.

Erst 2017 auf Vordermann gebracht: Die Elsenfelder Bibliothek hat zwar eine neue Dämmung erhalten, aber eine alte Heizung. Hohe Decken, offene Räume: Die Heizung des Bürgerzentrums Elsenfeld ist laut Gemeinde im schlechten Zustand. Was tun, wenn sie kurzfristig ausfällt?

Angehende Häuslebauer wie Verbraucher mit Öl- oder Gasheizungen stehen aktuell vor einer schwierigen Entscheidung: Müssen sie jetzt eine Wärmepumpe einbauen? Oder können sie auf ein Fernwärmenetz zu einem Großbetrieb in der Region hoffen? Plant ihre Gemeinde vielleicht ein Nahwärmenetz mit Holz-Pellets, an das sie sich anschließen könnten? Oder tut es schlicht die Umrüstung ihrer Gasheizung auf Wasserstoff oder Biogas?

Diese Fragen hat die Bundesregierung mit ihrem geplanten Gebäudeenergiegesetz aufgeworfen, über das nun das Parlament berät. Das Gesetz soll unsere Wärmeversorgung nachhaltiger machen. Heizungen sollen künftig mit viel weniger klimaschädlichen Brennstoffen auskommen. Für Besitzer von Öl- oder Gasheizungen bedeutet das voraussichtlich, dass sie in den kommenden 20 Jahren ihre Heizung umrüsten müssen. Wem allerdings die Heizung früher kaputt geht, der sieht sich womöglich kurzfristig mit hohen Kosten konfrontiert.

Diese Debatte über Heizungen war zuletzt ein politisches Pulverfass. In Elsenfeld ließen sich die Gemeinderäte nicht zu Populismus hinreißen. Doch in aller Ernsthaftigkeit gab es wichtige Fragen zu klären - aus Sicht von Bürgern und Kommunen.

Ein Ausblick für Bürger

Für Bürger stellt sich eine zentrale Frage: Welche Angebote schafft ihre Gemeinde in Zukunft bei der Wärmeversorgung? Darauf zielt die kommunale Wärmeplanung ab, die im neuen Gesetz verankert werden soll. Was diese bezweckt? Rathaus-Mitarbeiter Jürgen Gunkelmann erklärte: "Dazu muss man sich in die Sicht von privaten Hausbesitzern und Bauherren versetzen." Bevor Menschen künftig eine Entscheidung treffen, auf welche Heizung sie setzen, erhielten sie mit der Wärmeplanung eine Info über Möglichkeiten in ihrem Umfeld.

Für Elsenfeld selbst sei diese Wärmeplanung laut aktuellem Gesetzesentwurf nicht verpflichtend, erklärte Gunkelmann. Nur Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern sollen diese erstellen müssen. Elsenfeld hatte zuletzt rund 9.500 Einwohner. Doch stellte sich das Gremium die Frage, ob eine solche Wärmeplanung nicht dennoch Bürgern eine Orientierung biete. Die Meinungen gingen darüber auseinander, auch weil die Räte unterschiedliche Ansichten hatten, was die Gemeinde da leisten kann.

Anna Becker (SPD/Grüne) warb dafür: "Eine kommunale Wärmeplanung gibt den Bürgern die Sicherheit, dass die Gemeinde ihre Hausaufgaben macht." Welche Heizungsart wo möglich ist, ließe sich dann zumindest punktuell überprüfen. Werner Billmaier (SPD/Grüne) ergänzte als Beispiel: "Wir sind durch das Industrie Center Obernburg industriegeprägt, die wollen ihre Wärme aus dem Kraftwerk loswerden." Warum also nicht eine Fernwärmeleitung überprüfen?

Andreas Dotzel (CSU) erachtete die Chancen auf einen solchen Fernwärme-Anschluss als gering. Er sah außerdem in Elsenfeld auch keine Möglichkeit für ein Nahwärmenetz, das zum Beispiel mit Holzpellets betrieben und einen Häuserblock beheizen könnte. Das ist oft eher für Neubaugebiete ein Thema. Dotzels Schlussfolgerung: Die Kommune kenne ihre eigene Lage doch so gut, dass sie kein Geld für eine Wärmeplanung ausgeben müsse.

Thomas Becker (UBV) erinnerte an eine Reihe von Vorhaben, bei denen in der jüngeren Vergangenheit solche Ideen diskutiert und am Ende verworfen worden seien. Erst kürzlich habe die Gemeinde bei der Planung des Mensagebäudes an der Mozartschule im Mühlweg ein Nahwärmenetz für die Häuser in Richtung des Rathaus nicht weiterverfolgt, weil es sich nicht gerechnet hätte. Dennoch meinte Becker: "Dinge, die sich vor zwei Jahren noch nicht rentiert hatten, könnten sich in Zukunft lohnen." Ob also jetzt im Zuge des Kitabaus in der Hauptstraße ein Nahwärmenetz möglich sei?

Bevor der Rat eine Entscheidung über die kommunale Wärmeplanung trifft, will sich das Gremium auf Vorschlag von Bürgermeister Kai Hohmann (CSU) nun zunächst einmal anhören, was genau da ein Büro überhaupt ermittelt. Nicht nur, weil das Gesetz noch in der Mache ist. Hohmann wollte auch nichts beschließen lassen, was noch viele Fragen im Gremium aufwirft: "Man hört davon zwar jeden Tag in den Nachrichten, aber ich persönlich weiß nicht, was genau bei der Wärmeplanung passiert."

In dem Fall lohnt sich allerdings eine schnelle Klärung: Wie Rathaus-Mitarbeiter Jürgen Gunkelmann sagte, stünden Zuschüsse in Höhe von 90 Prozent der Kosten in Aussicht. Allerdings nur bis Ende 2023. Bei Gesamtkosten von 60.000 Euro kann die Gemeinde also mit Ausgaben von lediglich 6000 Euro für diese kommunale Wärmeplanung rechnen.

Ein Ausblick für die Gemeinde

Vor wesentlich höheren Ausgaben sorgt sich die Gemeinde wie viele Verbraucher bei einem möglichen Heizungsausfall. Und das bei einer Finanzlage, die sich absehbar anspannen wird: Elsenfeld plant in den kommenden Jahren hohe Ausgaben zum Beispiel ins Mensagebäude und einen Kita-Neubau. Dafür steht bereits eine große Neuverschuldung im Raum. Im Gegensatz zu privaten Hausbesitzern stünden Kommunen zudem keine Fördergelder für den Heizungsumbau in Aussicht, sagte Bürgermeister Hohmann.

Wie Jürgen Gunkelmann dem Gremium offen legte, betreibt Elsenfeld rund 20 Heizungen in öffentlichen Gebäuden wie Kitas, Schulen, dem Hallenbad Elsavamar oder dem Rathaus. Nur drei davon kommen schon jetzt ohne fossile Brennstoffe wie Öl oder Gas aus. Unter den Öl- und Gasheizungen sind laut der Übersicht der Gemeinde zwei in schlechtem Zustand: diejenigen in Bürgerzentrum und Bibliothek. Sieben weitere gelten als veraltet.

Um hohe kurzfristige Kosten zu vermeiden, hatte der Bauausschuss deshalb zuletzt der Verwaltung sogar eingeräumt, sie könnte im Falle eines Schadens noch schnell eine Gas- oder Ölheizung erneuern. Aber egal ob nun eine Heizung kurzfristig ausfalle oder nicht, Hohmann sagte: "Zwanzig Heizungen sind ein Riesenbrocken, der da Stück für Stück auf uns zukommt."

Für Thomas Becker steht angesichts der veralteten Heizungen schon jetzt fest, dass die Gemeinde bis 2030 nicht durch die Verringerung des eigenen Verbrauchs klimaneutral werden könne. Das ist Elsenfelds erklärtes Ziel. "Wir sollten kein Gas mehr einbauen", sagte Becker und bedauerte, dass das 2022 im Elsavapark noch mit einer Gastherme geschehen sei.

Andreas Dotzel verteidigte den Einbau der Gastherme. Sie sei "H2-ready", also auch für den Betrieb mit Wasserstoff ausgelegt. So könne die Gemeinde später ihren Betrieb umstellen. Dotzel warnte entsprechend vor Schnellschüssen bei der Umrüstung. Denn Gasnetze seien ausreichend vorhanden und ließen sich in Zukunft für Wasserstoff nutzen.

Für Werner Billmaier ist die Nutzung von Wasserstoff jedoch Zukunftsmusik. Bis es wirklich ausreichend grünen Wasserstoff gebe, der aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, würden noch Jahrzehnte vergehen. Dotzel: "Es sind noch gute Jahre Zeit, bis wir den Betrieb mit erneuerbaren Energien nachweisen müssen."

Wie die Gemeinde nun damit umgeht, wenn ihr eine Heizung ausfällt - das blieb am Ende der Debatte übrigens offen. Sie zeigt vor allem: Elsenfeld muss wie viele andere Gemeinden noch einen Weg zwischen Klimazielen und Kostenfalle finden.

Kevin Zahn

Kommentar: Klarheit für Bürger schaffen Die Heizungsdebatte ist in den vergangenen Wochen ein Pulverfass gewesen. Bedauerlicherweise. Denn eigentlich sind zwei Dinge weitgehend unstrittig. Erstens: Es muss es unserem Land gelingen, schneller von Gas- und Öl-Heizungen wegzukommen. Bei der Wärmeversorgung ist bisher viel zu wenig geschehen. Die Schäden am Klima können wir nicht weiter verantworten. Zweitens: Bürger brauchen mehr Klarheit, was auf sie zukommt, wie die Umrüstung ablaufen kann, wo sie im Zweifelsfall finanzielle Unterstützung erhalten. Nun geistert als Schlüsselwort die "kommunale Wärmeplanung" durch politische Gremien und die Medien. Manch einer in den Rathäusern mag sich darüber ärgern. Eine mögliche Deutung des Ganzen ist nämlich: Die Regierungsparteien geraten in die Bredouille und wälzen nun ihre Erklärungsnot auf die unteren Ebenen der Politik ab. Sollen doch die Gemeinden Antworten liefern, die die Regierung den Bürgern nicht geben kann. Als hätten die Rathäuser nicht genug andere Aufgaben. Die Debatte in Elsenfeld zeigt aber, wie wichtig die Rolle der Rathäuser und der Bürgervertreter in den Ratsgremien ist. Elsenfelds Rathaus-Mitarbeiter Jürgen Gunkelmann brachte mit einem Satz auf den Punkt, worin die Chance besteht: "Dazu muss man sich in die Sicht von privaten Hausbesitzern und Bauherren versetzen", antwortete er auf die Frage eines Ratsmitglieds, worauf eine kommunale Wärmeplanung abzielt. Ein Leitsatz wie aus dem Lehrbuch für bürgernahe Politik. Dabei ist sogar zweitrangig, ob kleinere Gemeinden nun eine kommunale Wärmeplanung in Auftrag geben oder nicht. Wichtig ist, dass sie sich in die Sicht der Bürger versetzen. Und Antworten suchen, die Bürgern weiterhelfen. Das gilt in der kostspieligen Frage, welche Heizung sie sich in Zukunft einbauen können, ebenso wie in vielen anderen Alltagsfragen. Kommunen spielen eine Schlüsselrolle in unserer Demokratie. Weil sie die Lage vor Ort und die einzelnen Menschen mit ihren Schicksalen am besten kennen. Und weil sie im Gegensatz zu Firmen nichts verkaufen müssen, sondern langfristige Ziele im Blick behalten können, was unser Leben besser machen kann. Den Leitsatz von Jürgen Gunkelmann sollten sich also Rathaus-Mitarbeiter wie Kommunalpolitiker allerorten zu Herzen nehmen.