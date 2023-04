Heiß diskutiert in Erlenbach: War der ICO-Kompromiss für die BI ein Erfolg?

Zwei Sichtweisen

Umstrittenes Motto: Während die BI nach dem Kompromiss die Formulierung "Augenmaß statt Flächenfraß" betont, sieht das Aktionsbündnis die Formulierung "Keine ICO-Erweiterung" schlicht verfehlt. (Im Bild von links: Steffen Scharrer, Bund Naturschutz; Hartmut Schmitt, Naturschutzverein Erlenbach; Thomas Staab, Landesbund für Vogelschutz.) Maren Stegmann, Anwohnerin am Uferrain, und Hartmut Schmitt, Vorsitzender des Naturschutzvereins Erlenbach, sind die Köpfe hinter der Bürgerinitiative "Für einen schonenden Flächenumgang".

Es sind ganz unterschiedliche Sichtweisen auf den Kompromiss, den maßgeblich der Bürgermeister, ICO-Vertreter und die BI erarbeitet haben. Er soll mehr Naturschutz und Bürgerbeteiligung bei der ICO-Erweiterung bringen. Zudem soll diese ohne Bürgerentscheid schnell vorankommen.

Neues Bürgerbegehren geplant

Das Aktionsbündnis, das teils aus ehemaligen Mitstreitern der BI besteht, wirft den Wortführern der BI nun vor: Sie haben nicht leidenschaftlich genug für ihren Standpunkt gekämpft. Das Bündnis bildet sich um Hannelore Kreuzer aus Kleinwallstadt und Marion Becker aus Elsenfeld. Die beiden Kreisrätinnen der Grünen wollen ihre Gruppe überparteilich und landkreisweit aufstellen. Sie verweisen auf Unterstützung von SPD-Mitgliedern, Linken, Parteilosen - aus Erlenbach wie aus der Umgebung. Und: Sie planen, für ein zweites Bürgerbegehren erneut Unterschriften zu sammeln.

Hier könnte mit dem Kompromiss die ICO-Süderweiterung in Erlenbach entstehen. Oder doch nicht? Ein Aktionsbündnis will den Widerstand aufrecht erhalten.

Die BI suchte dagegen nach der jüngsten Sitzung des Stadtrats, in der alle Beteiligten ihre Einigung besiegelten, das Gespräch mit unserem Medienhaus, um ihr Vorgehen zu erklären. BI-Sprecherin Maren Stegmann sagte: »Es ging uns von Anfang an nicht um eine Totalblockade.« Sondern darum, den Anliegen der Bürger mehr Gehör zu verschaffen. Das sei besser gelungen als erwartet. Es habe während der Verhandlungen auch Abstimmungen mit BI-Mitgliedern gegeben. Beim Kompromiss leitete die BI eine feste Überzeugung: Aus ihrer Sicht hätte sich auf keinem anderen Weg ein größerer Erfolg erzielen lassen als mit dem Kompromiss.

Wie kommt die BI zu dieser Einschätzung? Der Ausgang eines Bürgerentscheids wäre völlig offen gewesen, sagt Maren Stegmann. Zwar hatte die BI mit 1166 gültigen Unterschriften für ihr Begehren viele Unterstützer. Doch der Bürgerentscheid wäre kein Selbstläufer gewesen. Die Initiative habe beim Sammeln der Unterschriften viele gemischte Stimmen von Bürgern gehört, die sich um Standort und Arbeitsplätze sorgten. Wenn die BI den Entscheid verloren hätte, hätte sie jeden Einfluss verloren. Und selbst wenn sie ihn gewonnen hätte, ergänzt Steffen Scharrer, Vorsitzender des Bund Naturschutz im Kreis und einer der Wortführer der BI: »Dann wäre nach einem Jahr ein ähnlicher Plan zur Erweiterung auf den Tisch gekommen.«

Kompromiss öffnet neue Wege

Kurz: Nur durch die Einigung habe die BI über einen vorgesehenen runden Tisch einen langfristigen Einfluss auf die Pläne, argumentiert Scharrer. Zumal der Kompromiss einen Rahmen festlege, der viele Belange der BI berücksichtige. Er sehe zum Beispiel schon vor, dass die Fläche deutlich kleiner als vorher ausfallen muss. Im Detail seien die Naturschützer aber im Gespräch mit dem ICO, ob sich noch weitere Flächen aus dem Plan herausnehmen lassen. Sie sind optimistisch. »Es ist fast jeder Vorschlag von uns übernommen worden«, sagt Hartmut Schmitt vom Erlenbacher Naturschutzverein, der zweite Sprecher der BI.

Für das Aktionsbündnis ist es jedoch zu wenig, was die BI bei der Einigung verbindlich durchsetzen konnte. Das Bündnis vertritt einen härteren Standpunkt für den Naturschutz: Hannelore Kreuzer erachtet es etwa als ein »Verbrechen an der Natur, den See zuzuschütten«. Denn der Instinkt der Tiere führe sie doch nach einer Umsiedlung an den Glanzstoffsee zurück - wo sie dann aber alles andere als das erhoffte Wasser vorfinden. Ausgleichsflächen sind da aus ihrer Sicht nur ein Alibi.

Steffen Scharrer hält entgegen: Die Ausgleichsflächen können sogar eine Aufwertung der Lebensräume für Tiere bedeuten. Dass der Glanzstoffsee und Teile des Walds verloren gehen, sei auch für die BI ein Wermutstropfen. Aber diese Flächen seien nicht zu retten gewesen, sonst hätte die BI dem ICO keine Möglichkeit zu einer größeren Erweiterung eingeräumt. Das wäre keine Grundlage für einen Kompromiss gewesen.

Opfer des Kompromisses: Die Bürgerinitiative trauert dem Glanzstoffsee nach, hält ihn aber nicht für zu retten. Das Aktionsbündnis will in einem zweiten Anlauf das Gegenteil beweisen.

Ein weiterer Kritikpunkt des Aktionsbündnisses betrifft die Entwicklung des ICO insgesamt: Ihren Vertretern fehlt nach wie vor ein Konzept des Standortbetreibers Mainsite, welche Firma sich ansiedeln könnte, was das für den Verkehr im weiteren Umfeld bedeute und wie das ICO sich angesichts von Klimawandel und steigenden Energiepreisen aufstelle. Durch die Entwicklungen rund ums neu gebaute Logistikzentrum fehlt ihnen das Vertrauen in Zusagen der ICO-Verantwortlichen.

Manko beim runden Tisch

Die BI betont dagegen, dass sie am runden Tisch bei solchen Fragen geschlossen dran bleibe. Auch wenn ihre Vertreter selbst noch ein Manko an diesem runden Tisch sehen: Nach eigener Darstellung hatte sich die BI für vier Plätze stark gemacht, an denen Bürger aus der Stadtgesellschaft sitzen sollten. Neben Vertretern aus Firma, Rathaus, Politik und Naturschutz sollte so auch die Erlenbacher Bevölkerung mitreden können. Der Kompromiss sieht aber letztlich gar keinen Platz mehr für Bürger vor, die bisher nicht an Verhandlungen beteiligt gewesen sind. Die BI will darüber nachverhandeln.

Dass die Firma Mainsite am Ende Pläne und ein Konzept vorlegt, das auch das Aktionsbündnis überzeugt, wollen Hannelore Kreuzer, Marion Becker und ihre Mitstreiter nicht ausschließen. Im Gegensatz zur BI will es das Aktionsbündnis aber im Zweifelsfall auf die demokratische Entscheidung in einem Bürgerentscheid ankommen lassen. Die BI erklärt demgegenüber: Fallen die Ergebnisse am runden Tisch enttäuschend aus, behalte auch die BI die Möglichkeit, ein neues Bürgerbegehren zu starten.

Kevin Zahn