Heinz Bleicher übernimmt Vorsitz im Kleinwallstädter Vereinsring

Peter Bergold stellt Amt aus gesundheitlichen Gründen zur Verfügung - 2. Vorsitzender ist Christof Trenner

Kleinwallstadt 26.09.2023 - 13:49 Uhr < 1 Min.

Peter Bergold (rechts) gratuliert Heinz Bleicher, seinem Nachfolger im Amt des Vorsitzenden des Kleinwallstädter Vereinsrings.

Sein Nachfolger Heinz Bleicher ist 61 Jahre alt, in Erlenbach aufgewachsen und seit 1983 wohnhaft in Kleinwallstadt. Er ist verheiratet und hat drei erwachsene Töchter. Nach seinem Studium zum Diplom-Wirtschaftsingenieur hat er seit 1985 in der IT-Branche als Techniker, Projektleiter, Berater und Bereichsleiter bis zum Beginn seiner passiven Altersteilzeit im Frühjahr dieses Jahres gearbeitet.

In seiner Jugend spielte er Tischtennis in Erlenbach und Obernburg, bevor er sich vor über 30 Jahren dem Tennisverein Kleinwallstadt anschloss. Dort war er sechs Jahre als Sportwart tätig und ist seit 2017 erster Vorsitzender des Tennisvereins. Seit 2018 gehört er der Modell-Flug-Gruppe »Elasava« an. Er ist außerdem Mitglied im Verein »kids for kitz« in Hausen, dort seit 2022 stellvertretender Vorsitzender. Er fliegt die Drohnen zur Rehkitzsuche und läuft auch die Felder vor dem Mähen mit ab. Neben seinen Hobbys Tennisspielen, Modellbau und Modelleisenbahnen liebt er auch das Wandern.

In der Arbeit des Vereinsringes sieht Heinz Bleicher eine sehr gute und sinnvolle Einrichtung des Marktes Kleinwallstadt. Jetzt und künftig gelte es, diesen Zusammenschluss der Vereine an die jeweilige Zeit anzupassen und fortzuführen.

Bürgermeister Thomas Köhler verabschiedete Peter Bergold als 1. Vorsitzenden und Gabriele Zöller als 2. Vorsitzende. Den neuen Vorstand bilden Vorsitzender Heinz Bleicher, stellvertretender Vorsitzender Christof Trenner, Schriftführerin Sieglinde Dinkel, Kassier Rainer Hess sowie die Kassenprüfer Heinz Schubert und Hermann Gerhart.

Christel Ney