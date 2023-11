Heimat- und Geschichtsverein Laudenbach stellt zweite Band der Ortschronik vor

Literatur: Ortsgeschichte in 41 Beiträgen auf rund 220 Seiten

Laudenbach 02.11.2023 - 11:36 Uhr 2 Min.

Nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Stefan Distler ließ Altbürgermeister Alfred Zenger, selbst Akteur im HGV, die Geschichte des Vereins und die Rolle der Vorgängervereine Revue passieren. Horst Eilbacher, erster Vorsitzender, beantwortete die Frage »20 Jahre HGV - und wem nutzt das was?«: »Jeder Mensch hat seine eigene Herkunft, seinen Werdegang, seine Lebensgestaltung, persönliche Stärken und Schwächen, hinterlässt seinen Fußabdruck als Individuum, als Angehöriger eines Familienverbandes, als Bürger, als Teil einer Gesellschaft - all das ist seine Identität, seine DNA. Je intensiver man sich damit beschäftigt, desto besser lernt man sich und seine Umgebung kennen.« Das sei der wertvolle »Gegensatz zu Interessenlosigkeit, Gleichgültigkeit, die leicht zu »Abstumpfung« führten. Sein Fazit mit Blick auf die Geburtstagsparty der etwas anderen Art: »Dieses Engagement nützt allen, denen Laudenbach nicht egal ist, die sich seiner Vergangenheit und Weiterentwicklung nicht ganz verschließen. Es stärkt den Gemeinsinn, unsere Dorfgemeinschaft.«

Auf den Spuren der Adelsfamilien

Das Interesse am neuen Band der Ortschronik war groß. Im attraktiven Format mit gut lesbarem Zweispaltenlayout und mehreren hundert Abbildungen wird in 41 Beiträgen von zwei bis knapp 40 Seiten die Geschichte des Ortes anschaulich beleuchtet und dokumentiert. Es beginnt mit Arbeiten rund um die Spuren, die Adelsfamilien hier bis heute hinterlassen haben - gerade für Laudenbach unverzichtbar und wertvoll.

Gebäude und ihre Geschichte haben die Ortsgeschichte geprägt: Kapellen und Kirchen, Mühlen, Gaststätten, aber auch beispielsweise der Friedhof mit seinen Gräbern und Denkmälern. Viele Beiträge beweisen, dass Ortsgeschichte weit über die Grenzen des Dorfes hinausweisen kann. Was hier über das jüdische Leben in vielen Jahrhunderten, über die Laudenbacher Teilnehmer am Ersten Weltkrieg, an spannenden Geschichten über Kriegs- und Nachkriegszeit zu lesen ist, beweist, dass »große Geschichte« sich im Mikrokosmos eines Ortes spiegelt.

Die Chronik spricht auch Leser an, die neben streng wissenschaftlichen Beiträgen auch sehr persönliche, authentische Erzählungen schätzen, beispielsweise darüber, wie man vor Ort die Wochen am Ende des Zweiten Weltkriegs erlebte. Dass ein Begriff wie »Heimat« zeitlos ist und gerade heute wieder eine Renaissance erlebt, zeigte der Vortrag, den Axel Horn in seiner alten Heimat hielt, und das beweisen zwei Texte von jungen Slammerinnen zum Thema, die sie vor dem HGV performten und die per QR-Code auch als Audio-Dateien abrufbar sind.

Audio- und Videoclips per QR-Code

So kann man auch Clips vom Osternachtsingen anhören - dessen Aufnahme in die Liste des Immateriellen Kulturerbes in Bayern ein großer Erfolg des HGV war - oder Videoausschnitte von Dokumentartheateraufführungen des Theatermannes Michael Ruf aus Laudenbach verfolgen, der zum Beispiel mit seinen »Mittelmeermonologen« deutschlandweit Aufmerksamkeit findet.

bDas Buch »Laudenbach/Main - Chronik II/2023« aus dem Plexus Verlag Amorbach hat 224 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, kostet 26 Euro und ist bei der Gemeinde Laudenbach, beim Verlag und auch im Buchhandel erhältlich: ISBN: 978-3-937996-79-0.

Hintergrund: Der HGV Laudenbach Der HGV Laudenbasch beschreib in seiner Seitung aus dem Gründungsjahr 2003 seine Aufgaben und Ziele wie folgt: "Zweck des Heimat- und Geschichtsvereins Laudenbach ist die Förderung der Heimat- und Geschichtspflege, insbesondere obliegt dem Verein die Erforschung und Erhaltung alter Zeugnisse der Laudenbacher Vergangenheit, wie heimatliches Schrifttum, Denkmäler, Bildstöcke, Wegkreuze u.a. Der Verein wird sich um Vorträge, Führungen, Ausstellungen, Veröffentlichungen und Herausgabe von Büchern bemühen. Die Erhaltung und Gestaltung des alten Ortskerns sind dem Verein ein Anliegen." Von einer "merkwürdigen Vereinsgeschichte sprach Alfred Zenger, als er auf die Vorgängervereine einging: Den Verkehrsverein Laudenbach, gegründet 1953, den er nach Siggl und Anton Link selbst von 1969 bis 2003 als Vorsitzender führte, der sich ab 1986 Heimat- und Verkehrsverein nannte. Aus ihm entstand 2003 der HGV, damals mit zwölf Mitgliedern. Heute zählt der Verein 78 Mitglieder mit Horst Eilbacher als erstem Vorsitzendem, Gertrud Breitenbach als zweiter Vorsitzender. In diesem Jahr bot man in jedem Monat eine gut besuchte Veranstaltung an, die nächste am Sonntag, 19. November, um 17 Uhr im Feuerwehrhaus. Dann spricht der Eisenbahnfachmann Matthias Koch aus Leipzig über "Der Bahnhof Laudenbach und die Dampflokzeit im Maintal." hlin Weitere Informationen: www.hgv-laudenbach.de