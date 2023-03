Headbangen und feiern für den guten Zweck

Verein Rock- und Metal-Stammtisch Hausen gegründet

Hausen 28.03.2023 - 11:21 Uhr 1 Min.

Der Vorstands des neu gegründeten Vereins "Rock- und Metal-Stammtisch Hausen": von links: Kassenwart Martina Bräutigam, Kassenprüfer Florian Bendt, 1. Vorsitzender Rico Böhm, 2. Vorsitzender Tobias Schlegel, Schriftführer Michael Hills

Ein besonderer Augenmerk soll dabei auch auf die Kommunikation zwischen den Anhängern dieser Musikrichtungen durch gesellschaftliches Beisammensein gelegt werden. Auch Benefizkonzerte sollen veranstaltet werden. Der neue Vorsitzende Rico Böhm formuliert die Zielrichtung folgendermaßen: »Endlich wieder auf Musik gehen, wie früher Schoppen machen und abfeiern. Einmal wieder die Jugend zurückholen, sich wieder jung fühlen, den Bass spüren, wieder auf Offspring, Metallica und Iron Maiden headbangen und abgehen.«

Rico Böhm übernimmt Vorsitz

Nach dem Vorlesen der Satzung durch Michael Hills und deren Genehmigung wurden alle Vorstandsmitglieder einstimmig gewählt. Vorsitzender ist Rico Böhm, sein Stellvertreter Tobias Schlegel. Das Amt des Schriftführers übernimmt Michael Hills. Zur Kassenwartin wurde Martina Bräutigam bestimmt, die Kasse prüft Florian Bendt. Der neue Verein trifft sich in den Räumen des befreundeten Heavy-Metal-Fan-Clubs, der sein Vereinsheim dafür zur Verfügung stellt.

Erlös für Kinderhospizdienst

Anstoß zur Gründung des Vereins war der Wunsch, den Kinder- und Jugendhospizdienst in Aschaffenburg zu unterstützen. Konzertveranstaltungen über eine Firma zu realisieren, erwies sich als schwierig. Da eine juristische Person als Veranstalter gebraucht wird, wurde die Gründung eines Vereins angegangen. Erste Sponsoren für ein Konzert konnten bereits gefunden werden, die dann namentlich auch auf den Werbematerialien genannt werden. Der Verein rechnet mit Kosten in der Größenordnung von 10.000 Euro für ein Konzert, um Band, GEMA, Genehmigung, Hallenmiete, Werbung und weiteren Ausgaben bezahlen zu können.

Mit einem ersten Konzert startet der Verein in der Erwin-Braun-Halle im Frühjahr 2024. Dessen Erlös wird an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Aschaffenburg gespendet. In weiterer Planung sind jährlich zwei Konzerte, die ebenfalls dort oder in anderen Hallen stattfinden sollen.

bInfos und Anfragen per Mail unter rms.hausen@gmail.com

Christel Ney