Haushalt Sulzbach: Gesamtnote »sehr gut«

Gemeinderat verabschiedet Zahlenwerk einstimmig

Sulzbach 26.05.2023 - 11:49 Uhr 3 Min.

Das gute Haushaltsergebnis 2022 ist laut Müller insbesondere auf die enorm gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahr wurden insgesamt 812.500 Euro mehr eingenommen (plus 55 Prozent). Die Schlüsselzuweisungen sind gegenüber dem Vorjahr um 321.744 Euro auf einen Höchststand von 2,2 Millionen Euro gestiegen. Die Einkommenssteuerbeteiligung stieg um fast 120.000 Euro gegenüber dem Vorjahr.

»Sparsam und innovativ«

Bürgermeister Martin Stock (CSU) bezeichnete in seiner Rede den Haushalt als sparsam, sorgfältig und innovativ. Er sei Ausdruck der nach wie vor vorhandenen Leistungsfähigkeit, aber auch der Kreativität, aus den nicht gerade üppig vorhandenen Finanzmitteln durch kluges Wirtschaften das Maximale herauszuholen. Eine gute Nachricht sei, dass keine Neuverschuldung benötigt werde. Der diesjährige Haushalt verdiene die Gesamtnote »sehr gut«.

Bei den Schulden pro Einwohner bewege man sich deutlich unter dem Landesdurchschnitt und mitunter könne man auch noch etwas Rücklagen aufbauen - und das trotz konjunkturell schwierigem Umfeld. Alle Fraktionen lobten die neue Kämmerin Antonia Müller und Geschäftsleiter Alexander Limbach für das Zahlenwerk und stimmten dem Haushalt einstimmig zu.

Steffen Trautmann (CSU) in Vertretung von Antje Henneman (CSU) sagte, die Corona-Pandemie habe alle vor Herausforderungen gestellt und werde noch in Zukunft beschäftigen. Dennoch müsse man auch langfristig denken, um die Gemeinde dauerhaft lebenswert zu gestalten. Dazu gehöre die Infrastruktur mit Straßen und Kindergärten. Man habe einen soliden Haushalt auf die Beine gestellt und werde wohl die nächsten Jahre ohne Neuverschuldung auskommen.

Markus Krebs (FWG) meinte, man habe in den vergangenen Jahren mit dem Kreisel am Rathaus, dem Hort an der Schule und der Sanierung der Schule viel erreicht. Leider sei dies nicht das Ende der Notwendigkeiten, sondern der Anfang. Man habe die schwierige Aufgabe, eine sinnvolle Balance zwischen Schulden und Investitionen zu finden. Krebs freute sich, dass man auch in diesem Jahr trotz hoher Investitionen wieder ohne neue Schulden auskomme. Man könne sich die Finanzierung dieser Projekte leisten. Schwarzmalerei sei definitiv nicht angebracht.

Gürtel eng schnallen

Alexander Heß (Grünen/B90, ÖDP & ZAG) betonte, dass es auch dieses Jahr darum gehe, den Gürtel der Ausgaben eng zu schnallen, aber sich auch gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, etwaigem Druck nachzugeben und diesen Gürtel etwas aufzuweiten. Als Schwerpunkt seiner Rede nannte Heß Vertrauen, Ehrlichkeit und Transparenz zum Wohle der Gemeinde. Meist sei es trotz unterschiedlicher Standpunkte gelungen, eine Entscheidung zu treffen, die von einer breiten Mehrheit getragen wurde.

André Sommer (SPD) sagte, dass sehr viele Pflichtaufgaben wie Schulen, Kindergarten, Abwasser und Straßen gestemmt werden müssen. Natürlich dürfe man als Kommune Vorstellungen haben, aber diese müssen umsetzbar und finanzierbar sein, damit sie keine Illusionen bleiben. Man müsse und werde den Mitbürgern aber auch weiterhin für eine gute Gemeinschaft im Ort kulturelle Angebote wie Kerb, Weihnachtsmarkt und Open Air im Park Sodenthal anbieten.

Weitere Themen im Rat

Biosphärenreservat: Bürgermeister Martin Stock (CSU) erläuterte den Zwischenstand der Machbarkeitsstudie. Biosphärenreservate verfolgen das Ziel, nachhaltiges Wirtschaften, Naturschutz, Forschung sowie Bildung zu fördern und dadurch möglichst naturschonende Lebens- und Wirtschaftsformen weiter zu etablieren. Dazu fand eine Online-Bürgerbefragung statt. Hieran haben sich insgesamt 3181 Personen beteiligt. Der Zustimmungsgrad belief sich auf einer Skala von 0 bis 100 bei 71 Punkten.

Landtags- und Bezirkswahlen: Am 8. Oktober finden die Landtags- und Bezirkswahlen statt. Aufgrund der steigenden Anzahl an Briefwählern sind vier Briefwahlbezirke vorgesehen. Aufgrund der räumlichen Enge im Rathaus sollen diese in die Herigoyen-Volksschule ausgelagert werden. Michael Fäth wurde zum Gemeindewahlleiter berufen. Stellvertreter ist Felix Berninger.

Straßenoberfläche Spessartstraße: Das Staatliche Bauamt will die Straßenoberfläche im Bereich des Kreuzungsbereiches Hauptstraße/Spessartstraße sanieren. Die Maßnahme beginnt in den Sommerferien und dauert fünf bis sechs Arbeitstage.

Dezentrale Asylunterkunft: Das Gasthaus Engel wurde als dezentrale Asylunterkunft vom Landratsamt angemietet. Maximal 15 Personen afghanischer Nationalität, überwiegend Familien, sollen im Ober- und Dachgeschoss unterbracht werden. Seitens des Landratsamtes ist noch kein Termin für den Einzug bestimmt, hieß es im Rat

Martin Roos

Hintergrund: Zahlen, Daten Sulzbachs Haushalt 2023 hat ein Gesamtvolumen von 26,3 Millionen Euro. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 18,4 Millionen Euro und auf den Vermögenshaushalt 7,8 Millionen Euro. Der Gesamthaushalt liegt um 570.100 Euro unter dem des Jahres 2022. Der Schuldenstand betrug zum 31. Dezember 3,47 Millionen Euro (475 Euro pro Einwohner). Die größten Einnahmepositionen im Verwaltungshaushalt sind die Beteiligung an der Einkommenssteuer mit 5,6 Millionen Euro, die Schlüsselzuweisung (2,4 Millionen Euro), die Betriebsförderung für die Kindergärten (1,9 Millionen Euro), die Gewerbesteuer (1,2 Millionen Euro) und die Grundsteuer mit 1,0 Millionen Euro. Die größten Ausgaben sind die Kreisumlage (3,6 Millionen Euro), die Personalausgaben (3,1 Millionen Euro), Betriebskosten für Kindergärten (2,7 Millionen Euro) und die Zuführung zum Verwaltungshaushalt (2,1 Millionen Euro). Die größten Einnahmen im Vermögenshaushalt sind die Zuführung zum Verwaltungshaushalt (2,1 Million Euro), gefolgt von Grundstücksverkäufen (2,0 Millionen Euro), Zuschüssen Städtebauförderung (1,2 Millionen Euro) sowie Baukostenzuschüsse für die Kindergärten (750.000 Euro) und die Herigoyen-Schule (550.000 Euro). Die größte Ausgabe im Vermögenshaushalt ist heuer mit 2,8 Millionen Euro die Umgestaltung des Ibelo-Geländes. Für Straßenbau und Sanierung sind 1,0 Millionen Euro eingeplant. ro