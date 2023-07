Haushalt: Knappe Mehrheit im Miltenberger Kreisausschuss unterstützt Landrat Scherf

Zustimmung, aber auch Kritik

Miltenberg 18.07.2023 - 13:45 Uhr 3 Min.

"Prestigeobjekt": Den 1,9 Millionen Euro teuren Einbau eines Glasbodens in der Untermainhalle Elsenfeld will die CSU-Kreistagsfraktion nicht mittragen.

Zugrunde gelegt wird ein Kreisumlagehebesatz von 39 Prozent. Sieben Kreisräte stimmten für den Plan. Damit nicht einverstanden waren vier CSU-Abgeordnete sowie je eine Kreisrätin der Grünen und der ÖDP.

Das knappe Ergebnis spiegelte den Zwiespalt wider, der in etlichen Redebeiträgen aus allen politischen Vertretungen zum Ausdruck kam. Auf der einen Seite zollten die Kreisräte Scherf und seinen Mitarbeitern hohen Respekt für deren Leistungen angesichts der enormen Aufgabenzuwächse zu Jahresbeginn durch Gesetzesänderungen. Hinzugekommen sind die verschlechterten Rahmenbedingungen durch Preissteigerungen, Lieferengpässe und den Fachkräftemangel. Auf der anderen Seite sparten kritische Stimmen nicht damit, den Hebel gleich an mehreren Stellen des Haushalts anzusetzen.

Fast zwei Millionen Euro Jahresverlust

Scherf selbst schickte der ausführlichen Vorstellung des Zahlenwerks durch Kreiskämmerer Steffen Krämersein Fazit voraus. Unter dem Strich rechnet Krämer mit einem Jahresverlust von 1,9 Millionen Euro. Die Verschuldung wird um neun Millionen auf 26,3 Millionen Euro steigen. Anhand etlicher Beispiele untermauerte Scherf, angefangen von der neuen Wohngeldregelung, Änderungen in der Jugendhilfe bis zur Flüchtlingsbetreuung, dass dieser Haushalt auch für »die enormen Belastungen der Beschäftigten« stehe. Dabei könne die Personalvermehrung um 14 zusätzliche Stellen im vollen Umfang erst nach der Haushaltsverabschiedung greifen. Dazu zwei Zahlen zum Thema Zuwanderung: Mit 400 Einbürgerungsanträgen im Jahre habe sich deren Zahl mehr als verdoppelt. Und für die Unterbringung von Asylsuchenden würden jede Woche 25 weitere Plätze benötigt.

»3,6 Millionen fehlen uns vom Freistaat Bayern«, machte der Kreischef die Rechnung auf für die Schieflage zwischen der Bewältigung zusätzlicher Aufgaben und deren Refinanzierung. Unbestritten begrüßt wurde das angekündigte Investitionsvolumen von über 22 Millionen Euro, das nach drei Krisenjahren an Fahrt aufgenommen hat.

CSU gegen Glasboden in Untermainhalle

Nicht mittragen wollte die CSU-Fraktion allerdings den Einbau eines Glasbodens in der Untermainhalle Elsenfeld für 1,9 Millionen Euro. »Ein Prestigeobjekt«, so Fraktionsvorsitzender Armin Bohnhoff, das für den mangelnden Sparwillen der Kreisspitze stehe. Hatte die CSU vorab noch angekündigt, geschlossen den Kreishaushalt ablehnen zu wollen, relativierte Bohnhoff am Montag diese Position. Die stärkste Fraktion im Kreistag werde in einer Woche »mehrheitlich dagegen stimmen«. Mit Sorge blicke die CSU auf die weitere Entwicklung. Was die Christsozialen besonders umtreibe, sei die in Aussicht gestellte stufenweise Anhebung des Kreisumlagehebesatzes auf 43 Prozent im Jahr 2024. Dieser sollen weitere Erhöhungen folgen: auf 45,5 Prozent in 2025 und auf 48 Prozent in 2026. Dazu Bohnhoff: Der massive Anstieg des Umlagesatzes (?) nimmt den Gemeinden jede Luft zum Atmen.« Im Vergleich zu 2022 bis zum Jahr 2026 flössen nach dieser Berechnung 21,8 Millionen Euro zusätzlich aus den Gemeindekassen in den Landkreis. »So kann so nicht weitergehen«, resümierte Jürgen Reinhard und forderte einen Baustopp in der Untermainhalle.

Diese Kritik wollte Scherf so nicht stehen lassen und berief sich auf eine Aufstellung, dieser zufolge die Umlagekraft der Kommunen sich in den zurückliegenden Jahren deutlich verbessert habe. Sämtliche Investitionen sei durch Zuschüsse und Darlehnsaufnahmen finanziert und würden damit nicht die Kommunen belasten. Zum Glasboden entgegnete Scherf, dass es sich dabei um eine bereits getroffene Mehrheitsentscheidung zur Reduzierung der Unterhaltungs- und Energiekosten handle und der Einbau kurz bevorstehe.

Mehr Druck auf Staatsregierung

Zustimmung erntete der Landrat aus den Reihen anderer Fraktionen. Dies betraf insbesondere die Baumaßnahmen an Schulen, die von Markus Krebs (FDP) als »wichtige Investitionen in die Jugend« bezeichnet wurden. »Was nötig ist, da gehen wir mit«, betonte Ansgar Stich (Bündnis 90/Grüne) und für die Freien Wähler begrüßten Dietmar Wolz und Thomas Zöller, dass die beiden Berufsschulen modernisiert werden. Sabine Balleier (SPD) kündigte »eine Zustimmung mit knirschenden Zähnen« an, verbunden mit der Forderung, mehr Druck auf die Staatsregierung auszuüben. Die chronische Unterfinanzierung der Landkreise und ihrer Kommunen sowie der bürokratische Aufwand hätten ein unerträgliches Ausmaß angenommen, begründete Regina Frey von der ÖDP ihre kritische Position. Wenn nicht »mehr Druck nach oben« aufgebaut werde, drohe das gesamte Land »gegen die Wand zu laufen«. Günther Oettinger (Neue Mitte) verteidigte die Zielrichtung der nächsten Jahre, »sich erst das Geld dann von den Kommunen zu holen, wenn es gebraucht wird«.

Wer bereits heute damit nicht einverstanden sei, dem stehe es frei zu sagen, an welchen Stellen der freiwilligen Leistungen die Axt angelegt werden sollen, forderte Scherf wiederholt dazu auf, konkrete Vorschläge zu unterbreiten. Darauf wollte Bonhoff sich nicht festlegen lassen. In den Fokus rücke möchte er die Frage, »wie Verwaltung servicefreundlicher und effizienter« funktionieren und damit kostengünstiger werden könne.

Der Kreisausschuss beschäftigte sich noch mit einem weiteren Thema. Nordwestlich von seinem Ortsteil Seckmauern beabsichtigt die Gemeinde Lützelbach (Odenwaldkreis), eine Photovoltaik-Freiflächenanlage zu errichten. Ohne Gegenstimmen hat der Kreisausschuss die Ausführungen zur Kenntnis genommen, denen zufolge der Landkreis Miltenberg keine Bedenken zum Bauvorhaben hat. Das Landratsamt Miltenberg wurde im Zuge der frühzeitigen Behörde- und Öffentlichkeitsbeteiligung von der Gemeinde Lützelbach angeschrieben. Die bayerischen Gemeinden Wörth und Erlenbach liegen jeweils mehr als zwei Kilometer entfernt vom geplanten Anlagenstandort. Ausgeschlossen sei damit eine mögliche Blendung, für die ein kritischer Abstand von unter 100 Metern angenommen wird.

Manfred Giebenhain