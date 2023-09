Hausener Jugendtreff entwickelt sich positiv

Gemeinderat

Hausen 21.09.2023 - 15:22 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Im neuen Jugendtreff Hausen fühlen sich die Jugendlichen wohl. An der Wand das von den Jugendlichen selbst gestaltete Logo, das von Sammy Trautmann entworfen wurde. Jugendtreff-Leiter Sammy Trautmann.

Sie träfen dort Freunde oder lernten neue kennen, planten Aktivitäten und deren Umsetzung, verwirklichten tolle Ideen oder chillten einfach. Sie seien der Gemeinde dankbar dafür, dass der Jugendtreff jetzt da sei. Die Räume sind von den Jugendlichen selbst gestaltet worden, sie nennen sie mittlerweile »unsere eigene Wohnung«. Bis zu 20 Jugendliche besuchen den Treff laut Trautmann an den Öffnungstagen, insgesamt haben über 60 Jugendliche ihr Interesse bekundet.

Es gab Sachspenden aus der Bevölkerung, aber auch Geld wurde für die Erstausstattung gespendet. Deshalb verfügt der Jugendtreff mittlerweile über eine solide Grundausstattung. Zwei Kicker-Spieltische, von denen einer komplett auseinandergenommen und wieder zusammengebaut wurde, Dartscheibe, Korbball und jede Menge Gesellschaftsspiele seien bereits vorhanden. Alles werde sehr gut genutzt. Auch handwerkliche Arbeiten gehören zum Programm. Eine Küche ist zwar vorhanden, dort fehlten aber noch ein Kühlschrank und eine Gefriertruhe, aber Kochen und Backen sei möglich.

Trautmann lobte das schöne Miteinander, alles passe zusammen, die Begegnungen auf Augenhöhe, jeder lerne von den anderen. Die Angebote würden den Wünschen und Bedürfnissen der Jugendlichen angepasst. Es werde auch strikt darauf geachtet, dass dort kein Chaos vorgefunden werde. Jeden Tag werde vor dem Verlassen alles aufgeräumt, die Räumlichkeiten gereinigt.

Der erste öffentliche Auftritt beim Dorffest sei ein toller Erfolg gewesen. Den Tag der offenen Tür hätten zahlreiche Erwachsene genutzt, um die Räumlichkeiten zu inspizieren. Mit Aktivitäten wie Kinderschminken habe der Jugendtreff sogar einen kleinen Gewinn erwirtschaftet. Damit konnte die Jugendkasse, die von Trautmann verwaltet wird, etwas aufgefüllt werden. Erwachsene dürfen auch zwischendurch einfach mal vorbeischauen, vielleicht, um sich mit den Jugendlichen bei einem Dartsturnier zu messen. »Sie werden keine Chancen auf den Sieg haben«, ist sich Trautmann sicher.

An Halloween wollen die Jugendlichen eine kleine Tour durch Hausen machen, Ideen für den Weihnachtsmarkt werden bereits gesammelt, und Aktivitäten an Fasching sind in der Planung. Auch bei der Aktion »Saubere Flur« wollen die jungen Menschen künftig dabei sein. Um ein Feedback über das Angebot vor Ort zu erhalten, hat Trautmann eine Mecker- oder Wunschkiste aufgestellt, aber da sei so gut wie nie etwas drin.

Ein Resümee von Sammy Trautmann: »Die Jugendlichen sind sehr stolz auf sich selbst und zeigen täglich ihre Dankbarkeit. Selbstverständlich gibt es auch Ecken und Kanten, aber ich bin überzeugt, dass sich der Jugendtreff positiv entwickelt und auch die skeptischen Mitbürger überzeugt werden, dass es eine gute und sehr hilfreiche Einrichtung ist. Auch der Besuch des Landrates in der letzten Woche trägt bleibende Werte und wurde von den Jugendlichen sehr ernst genommen.«

Öffnungszeiten: ab Oktober Montag und Dienstag von 16 bis 19.30 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 16 bis 20 Uhr sowie am Wochenende zu bestimmten Anlässen

ney