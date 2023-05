Hausener Haspel-Essen: Hochbetrieb mit Hindernissen

Hausen 02.05.2023 - 15:54 Uhr < 1 Min.

Am 1. Mai war in Hausen wieder Haspelessen angesagt.

HausenAn den Verkaufstheken standen die Menschen Schlange an der Haspel-Ausgabe, an der Bratwurst- und Pommes-Ausgabe, am Kuchen-Büffet mit den etwa 60 gespendeten Kuchen. Nahezu 70 Helfer waren im Einsatz, hatten alle Hände voll zu tun und arbeiteten Hand in Hand.

Dabei begann die Veranstaltung mit technischen Problemen. Die ersten Besucher waren schon da, als plötzlich eine Sicherung heraussprang: die Lichter gingen aus, danach funktionierte eine Fritteuse nicht mehr und musste ersetzt werden. In der Spülküche war die ausgeliehene Spülmaschine nicht einsatzbereit, weil sie nur mit kaltem Wasser spülte. In der Folge musste das ganze Geschirr von Hand gespült werden. Besonders gefragt waren viel mehr Senf und Brot als in den Jahren bisher. Das wurde dann zeitnah besorgt.

Alles lief letzten Endes sehr gut. Manfred Braun vom Gesangverein und Vereinsringvorsitzender Werner Lebert waren sehr zufrieden und optimistisch, dass es mit dem Haspelessen in Hausen weitergeht: Die Vereine hätten super zusammengearbeitet.

Christel Ney