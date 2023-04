Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Haus Paula mit Lebenshilfe-Büro

Neues »Haus Paula« zwischen Jahnstraße und Frühlingsstraße

Elsenfeld 12.04.2023 - 17:42 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein neues Gebäude entsteht derzeit zwischen Jahnstraße und Frühlingsstraße in Elsenfeld. Das Haus mit 13 Mietwohnungen nennt sich "Haus Paula". Im Erdgeschoss betreibt die Lebenshilfe ein Büro für Ambulantes Unterstütztes Wohnen.

Im Erdgeschoss wird die Lebenshilfe ein Büro für Ambulantes Unterstütztes Wohnen (AUW) betreiben, in dem Menschen mit einer Behinderung unterstützt werden, selbstbestimmt ihr Leben in der eigenen Wohnung oder in einer Wohngemeinschaft zu gestalten. Geplant ist künftig auch ein Büro für Partnervermittlungen und digitale Teilhabe für Menschen mit Behinderung.

Der Gemeinderat hatte im Januar 2022 dem Vorhaben mehrheitlich zugestimmt. Eine Besonderheit des Hauses ist, dass es zwei Eingänge besitzt, sowohl zur Jahn- als auch zur Frühlingstraße, und so eine Verbindungsfunktion hat.

/Foto:

ro Martin Roos