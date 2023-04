In Hausen am 1. Mai: Haspel servieren wie am Fließband

Größtes Haspelessen am bayerischen Untermain in der Erwin-Braun-Halle

Hausen 28.04.2023 - 13:40 Uhr 2 Min.

Vereinsringvorsitzender Hausen: Werner Lebert Volles Haus. Manfred Braun (Foto) und seine Helfer vom Gesangverein haben beim Haspelessen vor der Corona-Zwangspause alle Hände voll zu tun. Die Vorbereitungen für das große Haspelessen am 1. Mai in Hausen sind abgeschlossen.

Mehr als 2000 Besucher, die binnen vier Stunden über 1000 Haspel verspeisen, sind inzwischen keine Seltenheit mehr. Das bedeutet: Jede Minute werden vier Haspel ausgegeben. Und das hat der Gesangverein bisher erfolgreich dank eines eingespielten Teams und Mobilisierung aller Kräfte gemeistert.

Finale für den Gesangverein

Doch die Mitglieder sind älter geworden. Der Verein kann die Anforderungen künftig nicht mehr bewältigen, denn immerhin braucht man zur Hauptzeit bis zu 60 Helfer. »Wir wollen aber, dass das Fest weitergeht«, betont der Vorsitzende Manfred Braun. So habe er sich an Vereinsringvorsitzenden Werner Lebert gewandt und um Unterstützung gebeten. Zu den etwa 35 Helfern vom Gesangverein kommen in diesem Jahr weitere 20 von den Sportfreunden, der Feuerwehr und des Reit- und Fahrclubs dazu. Diese werden quasi eingearbeitet und erhalten Einblick, wie das Fest abgewickelt wird, damit ein Verein oder der ganze Vereinsring ab 2024 das Fest veranstalten kann.

Bereits fünf Tage vor der Veranstaltung wird die Halle vorbereitet. Garnituren und Öfen werden aufgestellt, der Servicebereich wird aufgebaut. Schon vor 6 Uhr beginnt am Festtag die erste Schicht mit der Haspelvorbereitung. In der Hausener Metzgerei von Festlieferant Tom Meyer sorgt Metzger Hans Faht dank jahrelanger Erfahrung für den optimalen würzigen Geschmack. In der Metzgerei werden die Haxen mit Unterstützung weiterer Vereinsmitglieder gekocht und vorgegrillt. Ab 10 Uhr sind sie vorbereitet und werden von Konrad Lebert und Werner Lebert in die Erwin-Braun-Halle gebracht, wo sie in den Öfen fertig gegrillt werden. Wenig später beginnt der Verkauf der knusprigen Delikatessen. Dank unterschiedlicher Größen kann individuell auf die Wünsche und den Hunger der Kunden eingegangen werden Wer keinen Haspel mag, kann auch Bratwurst, Pommes oder belegte, auch vegetarische Brötchen wählen.

120 Biertischgarnituren stehen in der beheizbaren Festhalle für die Besucher bereit, die bei schönem Wetter auch draußen Platz nehmen können. Vier professionelle Bedienungen sorgen auch dafür, dass das Geschirr auf den Tischen abgeräumt und gespült wird, damit der Haspelverkauf nicht ins Stocken kommt. Für Nachtisch ist mit rund 50 gespendeten Torten und Kuchen unterschiedlichster Art am Kaffeestand gesorgt.

Christel Ney

Hintergrund Der Gesangverein steht nun ein letztes Mal bereit, um die Nachfolger erfolgreich in die notwendigen Arbeiten einzuweisen. Schließlich muss alles "wie am Schnürchen klappen", denn der Gast soll die Veränderungen nicht bemerken. Dass das Fest nicht verloren geht, liegt auch im Interesse des Vereinsrings. Für Vorsitzenden Werner Lebert ist es ein riesenspannendes Thema und eine einmalige Chance für die anderen Vereine, anzuschauen und zu lernen, wie ein solches Riesen-Fest bewältigt und damit weitergehen kann. In diesem Jahr werde man sehen, wie die Zusammenarbeit über Vereinsgrenzen funktioniere. Sei dies erfolgreich, könne 2024 das Haspelessen auf mehreren Schultern verteilt werden und eine reibungslose Übergabe wäre gewährleistet. Nach dem Fest müsste mit den Beteiligten gesprochen werden, wie es genau weitergehen kann, ob mit einem Verein, mehreren Vereine zusammen oder federführend über den Vereinsring. ney