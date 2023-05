Hartls Haarstudio in Faulbach feiert rundes Betriebsjubiläum

100 Jahre Köpfe frisieren

Faulbach 11.05.2023 - 18:21 Uhr 2 Min.

59 Jahre ist Michael Hartmann alt. Sein Friseursalon ist bereits 100 und nun in dritter Generation in Familienbesitz. Dauerwelle im Jahr 1975: Die Trockenhauben hängen heute noch im Laden von Michael Hartmann, seine Mutter Gerda (rechts) ist inzwischen in Rente.

Hartls Haarstudio feiert in diesem Jahr 100-jähriges Jubiläum, mit Michael Hartmann in dritter Generation. Als Rasierstube meldete sein Großvater Ferdinand Hartmann das Geschäft am 10.7.1923 in Faulbach an. Vier Jahre später wurde das Repertoire erweitert: um Rauchwaren - und um Parfüm. Kundinnen kamen dazu, zuvor waren die Männer unter sich.

Bis heute sind die Geschlechter im Laden getrennt: »Hier geht es noch katholisch korrekt zu«, zeigt Hartmann lachend seine Räumlichkeiten. Im vorderen Bereich ist die Männerecke. Hinten sind acht Plätze für die Frauen. Obwohl der Laden inzwischen mehrfach renoviert wurde, finden sich immer noch Utensilien aus den letzten Jahrzehnten im Einsatz. Die Trockenhauben und die Stühle sind noch Originalausrüstung aus den 1950er-Jahren.

In den 1960er-Jahren fangen die Erinnerungen von Hartmann an. Opa Ferdinand und Vater Werner standen gemeinsam im Laden, 1967 übernahm Werner das Geschäft mit seiner Frau Gerda. Ein Leben in Selbstständigkeit, den Laden direkt neben dem Wohnhaus und zwei kleinen Jungs. »Meine Eltern haben immer gearbeitet«, resümiert Hartmann, »sie waren gleichzeitig große Vorbilder.« Auch sein Bruder Sigi ist Friseur mit eigenem Laden geworden. 1970 verließen sie den alten Laden und zogen in ein neues Geschäft in der umgebauten Scheune direkt nebenan.

Während des Gesprächs klingelt das Telefon, ein Stammkunde bucht einen Termin. »Früher war das anders« erzählt der Friseurmeister. »Samstags saß hier alles voll und erst Heiligabend«, lacht er, »da standen die Leute ab 7 Uhr vor der Tür, bis 19 Uhr wurden die Haare gemacht.« Termine gab es nicht. Viele Stammkunden kamen alle zwei bis drei Tage, um »für sechs Pfennig« die Bartstoppeln entfernt zu bekommen. »Mein Vater hat mich nie dazu gedrängt, in seine Fußstapfen zu treten«, erinnert sich Hartmann. Aber er hat die ganze Familie immer mitgenommen - zum Preisfrisieren, auf Wettkämpfe und Messen.

Kundin so alt wie Geschäft

1978 startete Michael Hartmann seine Friseurausbildung im elterlichen Betrieb. »Ich durfte auf viele Weiterbildungen und Friseurwettbewerbe und habe viele Preise gewonnen« erzählt er. Lange hat er mit seinen Eltern Hand in Hand gearbeitet. 1991 tauschte er mit seinem Vater »die Lohntüte«, er übernahm in dritter Generation. Vor 20 Jahren verstarb sein Vater Werner, seine Mutter Gerda ist inzwischen in Rente. Mit zwei Mitarbeiterinnen betreibt er heute den Laden. Die älteste Kundin ist so alt wie der Laden selbst: Eine 100-jährige Dame genießt noch regelmäßiges »Waschen und Legen« - was heute zur Ausnahme geworden ist, war früher oft wöchentliches Ritual. Feuerwehrball, Kirchbesuch - am Wochenende wurde sich schick gemacht.

Geraucht wird schon lange nicht mehr im Geschäft. Zweithaare sind inzwischen zum Spezialgebiet von Michael Hartmann geworden, neben Waschen, Schneiden und Färben freut er sich, Kunden in der schwierigen Zeit des Haarverlusts behutsam und professionell zu helfen.

Und wie sieht die Zukunft aus? Geht der Laden in die vierte Generation? »Nein« sagt Hartmann. Seine Töchter sind beide Lehrerinnen geworden. »Ich höre nicht eher auf, bis ich jemanden finde, der den Laden übernimmt« sagt er. »Der Friseurberuf ist meine Leidenschaft« so der 59-Jährige. Er wurde ihm schließlich praktisch in die Wiege gelegt.

Lisa Rüd