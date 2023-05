»Harte Typen« als Schwestern

Einblick: Helios-Klinik Erlenbach will Vorurteile abbauen

Erlenbach a.Main 09.05.2023 - 18:05 Uhr 1 Min.

Markus Bachmann erklärte den Überwachungsmonitor auf der Intensivstation. Medikamente richten: Hier waren Sorgfalt und Schnelligkeit gefragt. Fotos: Klinik

Demnach sollen mit der Aktion Vorurteile abgebaut und das Interesse an den Berufen geweckt werden.

Unter dem Motto »Harte Typen werden Schwestern - ein Tag als Pflegefachmann im Krankenhaus« erlebten neun Jungen die Pflegearbeit. Sie starteten mit Maximilian Roth, stellvertretender Leiter der Anästhesiepflege, in OP und Aufwachraum. Roth erklärte, was man unter Anästhesie und Narkose versteht, welche Geräte nötig sind und welche Aufgaben Pflegekräfte hier übernehmen. Im Anschluss ging es mit Intensivpflegefachkraft Markus Bachmann auf die Intensivstation. Dann lernten die Jungen das Verhalten im Notfall: An der Reanimationspuppe testeten sie Herzdruckmassage und Beatmungsbeutel.

Danach traten die Jungen in Wettkämpfen mit pflegerischen Aufgaben gegeneinander an: Dazu gehörte unter anderem die OP-Vorbereitung mit Ballonrasur, das Kopfverbandanlegen sowie das Richten von Medikamenten. Ein Glanzlicht war der Besuch der Notaufnahme: Leiter Klaus Elbert zeigte dort den Weg des Patienten von Fahrzeughalle über Schockraum ins Behandlungszimmer - und legte dann vier Jungs verschiedene Gipsverbände an.

Mädchen in Betriebstechnik

Dass es neben Ärzten und Pflegern mehr Berufe in einer Klinik gibt, lernten sechs Mädchen: Jeweils drei sahen sich die Betriebstechnik und die IT-Abteilung an. Die Betriebstechnikerinnen schleusten sich auch in den OP ein und lernten die dortigen Geräte kennen. Anschließend packten die Mädchen an: Es wurde geklebt, geschraubt und zusammengebaut.

Die Mädchen in der IT-Abteilungen lernten in der Radiologie, was Digitalisierung im Krankenhaus bedeutet: Mit einem Kuscheltier wurden Röntgenaufnahmen erstellt, die in eine digitale Patientenakte eingespeist wurden.

»Wir freuen uns über die positive Resonanz, die wir im Vorfeld, aber auch im Nachgang von den Teilnehmenden und deren Eltern erfahren haben«, so Geschäftsführer Gunnar Schramm. Nächster Boys-und-Girls-Day ist am 25. April 2024 in der Klinik.

Mitteilung Helios (gekürzt)