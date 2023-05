Harte Klänge beim Local-Hero-Festival

Konzert: Ozzy Rebourne, Pronther und Minotaurus spielen Metal und Hard Rock im Musikclub Beavers

Erlenbach a.Main 14.05.2023 - 13:55 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Band Minotaurus überzeugte mit ihrer großartigen Mischung aus Folk und Metal sowie jeder Menge Spielfreude. Unterhaltung und Anspruch, Augenzwinkern und geballt-groovende Metal-Power vereint: Pronther bei ihrem Auftritt auf dem Local Hero-Festival im Erlenbacher Beavers am Freitag.

Die Veranstaltung mit dem Titel Local-Hero-Festival verdeutlichte, welch hochkarätige Formationen die Region im Bereich dieser beiden Stilrichtungen zu bieten hat.

Tribute

Ozzy Rebourne aus dem Raum Aschaffenburg machten den Anfang: Die Band widmet sich dem Material von Ozzy Osbourne. Dieser hatte vor Jahrzehnten mit den Kollegen der Band Black Sabbath Eckpfeiler dessen gesetzt, was heute als Metal bekannt ist. Viele sehen Black Sabbath gar als erste Band des Genres an. Den großen Backkatalog an Songs mit Osbourne als Sänger deckte die Ozzy Rebourne mit einem gekonnten Streifzug durch das Material ab: Egal ob das mit Black Sabbath 1970 veröffentlichte »Paranoid« oder späteres Material wie das Mitte der 1990 erschienene »Perry Mason« - sie spielten einen breit angelegten Querschnitt. Ozzy Rebourne brachten die Vorlagen - welche im jeweiligen Original von den unterschiedlichsten Musikern stammen - unter einen Hut und präsentierten somit ein Set voller auserwählter Klassiker.

Deutschsprachiger Groove Metal

Pronther, die ebenfalls aus der Region stammen, legten nach: Ihr »German Groove Metal«, wie sie ihren Stil bezeichnen, kommt seit jeher hervorragend an und Dank ihrer musikalischen Beständigkeit und vieler Ideen hat sich die Gruppe, die seit 1996 - mit zwischenzeitlicher Pause - aktiv ist, eine breite Fanbasis erspielen können. Sänger und Gründungsmitglied Boris Englert - der einzige, der von Anfang an dabei ist - sowie an seiner Seite Bassist Matze, Gitarrist Aslan und Drummer Eric legten eine bemerkenswerte Show hin und gaben einen guten Überblick über mehrere Jahrzehnte Pronther.

Egal ob »Lasst uns frei sein!« vom gleichnamigen, aktuellen Album, das 2022 erschien, das groovende »Hoi!« vom 2014-er Werk »Tanz mit mir!« oder Klassiker wie »Drei Könige vorm Herrn« oder »Ich glaub an mich« vom Album »3 K vorm H« aus dem Jahr 2000. Alles fügte sich nicht zuletzt dank der gut aufeinander eingespielten Band bestens zusammen. Dank einiger humorvoller Elemente kam auch der Spaß nicht zu kurz, und vor der Bühne tanzende Fans feierten die Hits mit mal augenzwinkernden, aber ein anderes Mal auch tiefergehenden Texten und starker Musik.

Fantasy-Metal von Minotaurus

Minotaurus vom Bayerischen Untermain sind auch im Beavers keine Unbekannten mehr, haben aufgrund ihrer Songs und Albenveröffentlichen ein Repertoire, bei dem sie aus dem Vollen Schöpfen können. Ihre Mischung aus Folk und Metal ist, wie der Auftritt unterstreichen sollte, außergewöhnlich: Bei Minotaurus sind Songs und Stil nicht nur authentisch, sondern alles wirkt auch wie selbstverständlich. Mit enormer Spielfreude, zudem noch sehr agil auf der Bühne, präsentierten sie ihre Nummern wie »Hymn for the Nation« von der Scheibe »Victims of the Underworld« aus dem Jahr 2019 oder »Insolubilis« vom 2016er-Werk mit dem Titel »Insolubilis«.

Sängerin Clarissa Hobeck und Sänger Oliver Klump lieferten jeweils jeder für sich als auch zusammen eine klasse Gesangsperformance, die gerade durch die unterschiedlichen, aber stets gekonnt in Szene gesetzten Stimmfärbungen den Charakter der Songs entscheidend mitgestalteten, genau wie das Team der Instrumentalfraktion, bestehend aus den Gitarristen Reiner Zumkeller und Jürgen Hermann, Bassist Marcus Finger und Drummer Rouven Zumkeller.

Ihre individuelle Version von Fantasy-Metal kam bestens an, überzeugte mit fein verwobenen Details in der Musik unter Beibehaltung von Eingängigkeit. Minotaurus scheine zu wissen, wie gute Songs geschrieben werden, die Freude auf der Bühne konnten die Fans schnell teilen und hatten ebenfalls eine gute Zeit.

mab