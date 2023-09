Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Harfenistin Ursula Heins und Geigerin Dorothée Stromberg begeistern bei Benefizkonzert in Mönchberg

Romantik mit modernem Einschub

Mönchberg 18.09.2023 - 14:55 Uhr 1 Min.

Ein Duo mit Strahlkraft in Mönchbergs Pfarrkirche (von links): Dorothée Stromberg mit ihrer Violine und Harfenistin Ursula Heinz.

Der Titel ließ an eine Hitparade romantischer Melodien aus dem 19.Jahrhundert denken. Die gab es dann auch stellenweise - immer aber so anspruchsvoll und überzeugend, dass selbst kritische Musikfreunde nie fürchten mussten, in den 70 Minuten unter Niveau unterhalten zu werden.

Aus Halle war die Soloharfenistin der dortigen Staatskapelle, Ursula Heins, gekommen. Sie bildete mit der Geigerin Dorothée Stromberg, die als gebürtige Mönchbergerin ein Heimspiel hatte, ein gut funktionierendes Duo. Die Harmonie der Musikerinnen war von der ersten Sekunde an zu spüren. Das begann mit zwei Sätzen aus Donizettis g-moll-Sonate, bei der die Musikerinnen die opernhaften, liedhaft-schönen Momente zelebrierten.

Ein spannender Einschub war das "Impromptu" des Gabriel Fauré: ein Originalstück für Harfe, das Heins auf ihrem Instrument mit 57 Saiten und sieben Pedalen souverän interpretierte. Es ließ ahnen, dass Fauré zwischen den kraftvollen und den zarten Passagen ein Bild der Schlossherrin zeichnete, die durch die Räume schwebt.

Vermutlich würden es nur wenige bedauern, wenn es Massenets Oper "Thais" nicht gäbe. "Meditation", das Violinsolo aus der Oper, aber zählt heute weltweit zu den beliebtesten Zugaben von Geigenvirtuosen. Die Künstlerinnen führten in der Transkription für Geige und Harfe vor, warum das so ist. Sie bewältigten die schwere Aufgabe, gefühlvoll, aber nie pathetisch zu spielen.

Stromberg und Heins setzen nach einem Einschub überzeugend die Stunde der Romantischen Zauberklänge mit den vier Sätzen von Camille Saint-Saens "Fantasie für Harfe und Violine" fort. Sie ließen die "Humoreske G-Dur" von Antonin Dvorak folgen. Mit einem Originalstück für Violine und Harfe des deutsch-baltischen Komponisten und Pianisten Peter Nicolai von Wilm endete das Konzert - und mündete in minutenlangen, begeisterten Beifall der Zuhörer.

Darunter waren sicher auch einige, die mit ihrer Euphorie den genannten Einschub in der Mitte des Konzerts meinten: Da gab es moderne, zeitgenössische Musik zu hören - fünf Stücke aus Barbara Hellers "Klangblumen". Wer etwas Fantasie besaß, konnte im Chorraum zu den Klängen von Harfe und Violine tatsächlich Ackerwinde, Inselblume, Iris und Wasserlinie aufleuchten sehen.

Spätestens das Springkraut war beim Pizzicato der Instrumente fast mit Händen zu greifen - ein schöner Beleg dafür, dass die heute 86-jährige Komponistin, die im Odenwald und auf La Gomera zuhause ist, zeitgenössische Musik schreibt, die Moderne mit Harmonie der besonderen Art verbindet. Ein Erlebnis, das die Pianistin Monika Thiery mit der Komponistin in Hausens Alter Kirche, einem Atelier von Konrad Franz, schon öfter Interessierten schenkte.

hlin