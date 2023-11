Harald Germer öffnet sein Atelier in Kleinwallstadt

Wolkenvögel, Sturmtage und Mammutland

Kleinwallstadt 03.11.2023 - 13:58 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Harald Germer und sein Materialbild mit Acryl- und Spinellfarben, Titel: "Irgendwo in der Ukraine".

Der deutschlandweit bekannte Künstler und Spieleautor öffnet zwei Tage lang die hellen Räume auf den zwei Etagen, Wohnung und Atelier in einem, denn Leben und Arbeiten sind bei diesem Künstler nicht zu trennen. Gut 140 Bilder und Objekte aus vier Jahrzehnten sind zu sehen, Bilder in allen möglichen Techniken wie Acryl, Materialbilder mit dreidimensionaler Anmutung, Collagen, Aquarelle, Radierungen, Zeichnungen und vieles mehr, was die Freude Germers am Ausprobieren, aber auch sein großes Können als Zeichner und Maler beweist. Selbst der Malgrund zeigt seine Experimentierfreude, wenn er zum Beispiel auf Tyvek, einem Polyethylenvlies, malt und damit für manchen Besucher sicher verblüffende Wirkungen erzielt.

Selten war der Einbruch von Schicksalsschlägen und Katastrophen, die in dieser Zeit ja allgegenwärtig sind, so drastisch und so eindringlich zu sehen wie auf Germers oft großformatigen Acrylbildern. Dass dabei die Gefahr oft nicht greifbar, nicht definierbar ist, dürfte zu einer wichtigen Allgemeingültigkeit, ja Zeitlosigkeit der Werke mit ihrem spannenden Changieren zwischen abstrakten Formen und Anklängen konkreter Gestaltung beitragen - auch das sicher immer wieder Anlass für fruchtbare Gespräch an den beiden Tagen und ein Grund mehr, die Öffnung des Ateliers zu nutzen.

Dass man in seiner Wohnung den Künstler und sein Werk besser kennenlernen kann als in einem Atelier, dass diese Wohnung mit ihrer Einrichtung, vor allem auch mit der exquisiten Bibliothek in vielen Räumen schon allein einen Besuch wert wäre, sei nur am Rand erwähnt. Und natürlich können auch Spielefreaks in ein interessantes Gespräch mit Germer kommen, der seit den frühen 80er-Jahren als Spieleautor und -designer Erfolge feiern konnte.

Eines kann man garantieren: Wer sich für Kunst, Kreativität und eine Reise in andere Welten interessiert, die unsere Welt nicht ausblendet, sollte am Samstag, 4.11., zwischen 13 und 17 Uhr, und/oder am Sonntag, 5. November, zwischen 11 und 16 Uhr in die Kilianstraße 16 in Kleinwallstadt kommen. Dann wird er oder sie auch merken, dass die Überschrift »Wolkenvögel, Sturmtage und Mammutland« eine ganz wichtige Rolle für den Künstler und seine Werke spielt. Man darf sich auch auf ein breites Spektrum der Rahmen freuen, von denen viele handgearbeitet sind - nicht unwichtig, wenn man Anregungen für Bilder in der eigenen Wohnung gewinnen will.

Informationen auf https://www.haraldgermer.de