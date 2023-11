30-Jähriger wirft Handys über Gefängnismauer: Anklage

Mann aus Kreis Miltenberg kommt in Würzburg mit milderer Strafe davon

WÜRZBURG 08.11.2023

Wobei es dem Angeklagten nach eigener Aussage ums Prinzip ging. Denn den ihm vorgeworfenen Hausfriedensbruch habe er gar nicht begangen. Laut Anklage sollte er am 27. April 2023 gegen 7.40 Uhr den Rasen vor den Mauern der Justizvollzugsanstalt Würzburg betreten haben, um von dort in einer Plastikhülle zwei Mobiltelefone über die Mauer zu werfen. Ausschlaggebend für den Vorwurf war ein Zeuge, der den Überwurf beobachtete und der Polizei das Kennzeichen des BMW mit Aschaffenburger Kennzeichen, in welchem der Angeklagte saß, übermittelte.

»Abenteuerliche Geschichte«

Ihm sei bewusst, dass die Geschichte »abenteuerlich« klinge, leitete er seine Version des Geschehens ein. Demnach fuhr er mit einem Kollegen aus Aschaffenburg zur JVA, um einen Jugendfreund dort zu besuchen. Dieser habe ihn auf der Fahrt angerufen und gebeten, noch jemanden an einem Schnellrestaurant mitzunehmen. Dieser Mann sollte die Handys über die Mauer werfen. Dies habe er - so der Angeklagte in seiner Aussage - offenbar schon häufiger gemacht. »Wir kannten den beide nicht«, beantwortete er die Frage nach der Identität des Handywerfers.

Jedenfalls habe man ihn abgeholt, sei an die Mauer gefahren, er sei schnell rausgerannt, habe die Tüte auf die Mauer geworfen und sei wieder eingestiegen. Dann sei das Trio zurückgefahren zum Schnellrestaurant, habe noch einen Kaffee dort getrunken und sich dann getrennt. Den ursprünglich danach vorgesehenen Besuch des Inhaftierten verhinderte die Polizei, welche die beiden um 8.10 Uhr im benachbarten Industriegebiet stellte.

Die Geschichte stützte der Fahrer des BMW an diesem Tag. Und weil der Augenzeuge den Angeklagten nicht erkannte als denjenigen, der mit Blue Jeans und schwarzer Jacke mit Kapuze das Päckchen über die Mauer warf, blieb am Ende nur die Beihilfe zum Hausfriedensbruch. Übrigens wurde eines der beiden Mobiltelefone tatsächlich im Hof bei einer danach anberaumten Suchaktion gefunden.

Gegen eine zwischendurch aufgeworfene Einstellung sprachen zum einen die Vorstrafen des Angeklagten, wie Richter Thal ausführte, zum anderen der Ort des Hausfriedensbruches, eben das Vorfeld einer JVA. So beantragte die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 65 Euro, der Verteidiger nur 15 Tagessätze mit dem gleichen Betrag.

In seinem Urteil landete der Amtsrichter in der Mitte, bei 20 Tagessätzen zu je 70 Euro wegen Beihilfe zum Hausfriedensbruch. »Ihnen war bekannt, dass das verboten ist«, schrieb er dem Angeklagten ins Stammbuch. Die Art der Verabredung mit dem unbekannten Dritten erinnere ihn an »ganz schönes Gangstermilieu.« Es gebe Gründe, warum Mobiltelefone hinter Gittern verboten sind. Wer dazu beitrage, diese einzuschmuggeln, würde viele weitere »Schandtaten« billigen, die damit begangen werden. »Das kann der Rechtsstaat in keiner Weise akzeptieren«, unterstrich er.

In seinen letzten Worten vor Thals Urteil gab sich der Angeklagte reuig: »Ich werde auf jeden Fall solche Dummheiten nicht mehr machen.« Zwar verzichtete sein Verteidiger noch im Gericht auf Rechtsmittel, die entsprechende Erklärung der Staatsanwaltschaft steht aber noch aus.

RALPH BAUER