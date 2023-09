Handgemachte Gitarren aus Hettigenbeuern

Tag der offenen Tür in der GrisGris-Werkstatt von Johannes Stuhl

Buchen-Hettigenbeuern 01.09.2023 - 17:25 Uhr 2 Min.

"Sugar Weather" alias Brandon Paul aus den USA spielt am Tag der offenen Tür der Gitarrenwerkstatt von Johannes Stuhl in Hettigenbeuern im Innenhof . Johannes Stuhl erklärt im Ausstellungsraum den Besuchern Besonderheiten d einer von ihm gefertigten Bariton-Gitarre.

Für Livemusik im Hof in familiärer und entspannter Atmosphäre sorgte handgemacht-ehrliche Musik von »Sugar Weather« alias Brandon Paul aus den USA und von den »City Boys«, der Band von Johannes Stuhl aus Heidelberger Zeiten mit Mitja und Therry.

Studierter Instrumentenbauer

Der gebürtige Hettigenbeurer Johannes Stuhl hatte nach seinem Studium der Musikwissenschaften in Würzburg und dem Instrumentenbau-Studium in Markneukirchen bereits 2015/16 in Heidelberg, ab 2016 im Mudauer Ortsteil Langenelz eine Werkstatt eingerichtet. Seit 2021 steht seine Werkbank im Haus seiner verstorbenen Großeltern in Hettigenbeuern, das er mit viel Liebe zum Detail umgebaut hat. Wo heute Gitarren entstehen, hat Opa Hubert Eck jahrzehntelang Körbe aus Weiden geflochten. Als Hommage an die Großeltern und ihr Haus konnte man im Ausstellungsraum eine Upcycling-Gitarre mit Materialien aus dem Haus bewundern. Der Korpus ist aus dem Küchenschrank, der Hals aus der Tischplatte gefertigt, auf der früher geschlachtet wurde, verziert mit Blumenranken eines Bilderrahmens als Einlegearbeiten.

Mit Liebe zum Detail

Die Liebe zum Detail und der Drang zum Perfektionismus sind charakteristisch für Gitarren aus der Hand von Johannes Stuhl - egal ob Akustik-, E- oder Jazz-Gitarre. Selbst Metallteile und Tonabnehmer stellt Johannes Stuhl selbst her, denn: »Mir ist wichtig, dass ich den Klang individuell so gestalten kann, wie es mir vorschwebt.«

Aktuell entwickelt Gitarrenbauer Stuhl unter anderem seine eigene Form von Telecastern - einem E-Gitarren-Modell der 50er Jahre - weiter. Die jüngste seiner Auftragsarbeiten ist eine Bariton-Gitarre in Rot und Schwarz mit eingearbeiteten Zeichnungen des Bestellers. Auf Nachfrage einiger Besucher erklärte Stuhl, der Markenname seine Heddebörmer Gitarren stamme von Glücksbringern im Voodoo namens »GrisGris« (Säckchen mit Kräutern) und dass Voodoo mit Blues und Gitarren einfach gut zusammenpasse.

Schritt in die Selbstständigkeit

In den vergangenen vier Jahre hatte Johannes Stuhl neben seiner eigenen Werkstatt noch im renommierten »GuitarPoint« in Maintal gearbeitet und dort hochwertige Vintage-Gitarren restauriert und instandgesetzt. Für die Zeit dort und die vielen Erfahrungen, die er dort machen konnte, ist er überaus dankbar: »Durch die Reparatur lernt man viel über den Neubau und mögliche Kinderkrankheiten von Gitarren.«

Im Sommer dieses Jahres hat er den Schritt in die reine Selbstständigkeit gewagt. Für Johannes Stuhl eine konsequente Entscheidung: »Man muss ein Risiko eingehen und mutig sein, wenn man von etwas überzeugt ist. Für mich ist das jetzt der richtige Schritt.«

Hintergrund: Gitarren Die Gitarre gehört zur Familie der Lauteninstrumente und hat ihren Namen vom spanischen Wort Guitarra, das wiederum vom altgriechischen Kithara stammt. Erste Vorformen dieses Instruments sind bereits vor 5000 Jahren im Orient belegt. Heute existieren Gitarren für Rechts- oder Linkshänder in allen erdenklichen Formen als akustische oder elektrische Instrumente mit unterschiedlichen Korpusgrößen und ein bis drei Hälsen. Üblicherweise verfügen sie über sechs Saiten mit der Standartstimmung E, A, d, g, h und e´, doch die Tonhöhen sind ausgesprochen vielfältig (Bariton, Bass). Auch die Zahl der Saiten kann variieren von der siebensaitigen Jazzgitarre bis hin zur 42-saitigen Picasso-Gitarre. bam