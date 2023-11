Halloween: Monster, Vampire und Co. auf Streifzug

"Süßes oder Saures" in Obernburg

Obernburg 01.11.2023 - 15:30 Uhr < 1 Min.

"Süßes oder Saures". Wie in vielen anderen Gemeinden im Landkreis gingen auch in Obernburg am Abend vor Allerheiligen zahlreiche Kinder auf einem Halloween-Streifzug durch die Straßen. Verkleidet waren sie als Geister, Fledermäuse, Hexen, Spinnen, Zombies, Sensenmänner, Vampire, Dämonen oder Skelette. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Unterfranken in Würzburg sprach am Morgen nach Halloween in ihrer Bilanz von einem ausgelassenen Halloween-Geschehen, das überwiegend friedlich begangen wurde.

Die Regeln sind dabei klar und einfach: Wenn ein leuchtender Kürbis oder Kerzen vor der Türe stehen, gibt es Süßigkeiten für die Kinder.

Heutzutage ist Halloween, das immer am Abend vor Allerheiligen gefeiert wird, vor allem kommerziell geprägt. Die Wurzeln hat Halloween aber vermutlich in der keltischen Mythologie. Der Überlieferung nach trieben im Herbst Geister und Dämonen ihr Unwesen. Im 19. Jahrhundert brachten irische Einwanderer den Brauch in die Vereinigten Staaten, von wo aus er wieder nach Europa zurückkam.

Wer bei dem Brauch nichts gibt, dem droht »Saures«, also ein Streich. Manch einer ging damit in den vergangenen Jahren schon zu weit. Immer wieder appelliert deshalb die Polizei, auf unangemessene Aktionen zu verzichten. Fälle von Böllern im Briefkasten, umgekippten Mülltonnen oder Eiern an Hausfassaden sind keine Jugendstreiche sondern werden in der Regel als Sachbeschädigungen angesehen und können strafrechtliche Konsequenzen haben.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Unterfranken in Würzburg sprach am Morgen nach Halloween in ihrer Bilanz für Unterfranken in der Gesamtschau von einem ausgelassenen Halloween-Geschehen, das überwiegend friedlich begangen wurde. Auch für den Bereich Obernburg gab es keine Besonderheiten. Die Polizeibeamten waren verstärkt präsent und haben eine Vielzahl an Zusammenkünften festgestellt. Zu Straftaten wie Körperverletzungsdelikten kam es dem Sachstand nach nicht. Mehrfach waren die Beamten wegen Ruhestörungen gefordert.

MARTIN ROOS