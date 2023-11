Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Halle und Kindergarten: Buchen wird sportlicher

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 07.11.2023 - 13:57 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die TSV-Kinder präsentieren einen Schautanz bei der Eröffnung der Sport- und Spielhalle Buchen.

Sport: Die runderneuerte Sport- und Spielhalle ist am Sonntag offiziell eröffnet worden. Dem Festakt am Mittag folgte am Nachmittag ein buntes Sportprogramm des TSV Buchen. Bereits seit 13. September erfüllen Schüler und Vereinssportler die Halle mit Leben, obwohl die Handwerker noch einige Arbeiten auszuführen hatten. Auch jetzt fehlt nach den Worten von Bürgermeister Roland Burger noch das eine oder andere wegen Lieferschwierigkeiten.

»Die Sport- und Spielhalle präsentiert sich wie ein Neubau«, stellte das Stadtoberhaupt fest. 5,9 Millionen Euro habe die Stadt dafür investiert, abzüglich der Vorsteuererstattung werde der Haushalt mit 5,4 Millionen Euro belastet. Die 14 Monate Sanierungszeit bezeichnete der Bürgermeister als »Parforceritt« mit Wochenendarbeit und Nachtschichten der Handwerker und von manch Bediensteten der Stadtverwaltung.

Erziehung: Der Sportkindergarten Wirbelwind in Buchen hat am Montag seinen Betrieb aufgenommen. Von der Idee zur Realisierung des Fünf-Millionen-Euro-Projekts hat es etwa zwei Jahre gedauert. Derzeit betreuen dort elf Erzieher, davon acht Vollzeitkräfte, 29 Kinder.

Der Kindergarten ist der erste, den die Stadt Buchen selbst betreibt. Sie arbeitet dabei mit dem TSV Buchen zusammen. Dieser setzt zwei Absolventen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ-ler) ein, die in den Kindergartenalltag vollkommen integriert sind. Nachmittags bieten sie beim Sportvereine Kurse für die Kinder an. Außerdem dürfen die Kindergartenkinder die vereinseigene Halle und das benachbarte Sportgelänge nutzen.

Infrastruktur: Der Glasfaserausbau des Unternehmens BBV Deutschland hat in Höpfingen begonnen. Wie Vertreter des Unternehmens erläuterten, soll die Gemeinde im Laufe des kommenden Jahres über schnelles Internet mit einer Geschwindigkeit von bis zu einem Gigabit pro Sekunde verfügen.

Derzeit werden im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis Glasfaserleitungen verlegt. Der Landkreis wird der erste in Deutschland sein, der ohne staatliche Zuschüsse einen solchen Ausbau flächendeckend realisiert haben wird.

Martin Bernhard