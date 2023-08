Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Halbzeitbilanz: Viele Besucher, gute Geschäfte

Michaelismesse: Bürgermeister Kahlert trifft bei Rundgang auf zufriedene Händler und Schausteller

Miltenberg 30.08.2023 - 14:42 Uhr 1 Min.

Stefanie Grasmann von der Messeleitung und die Kaufleutevertreter Richard Maier und Helmut Höfling (von links) begleiten Bürgermeister Kahlert bei Messerundgang. Hier machen sie Station am Süßwarenstand von Felix Stengler. Foto: Dominik Pagio

»Corona war eine sehr harte Zeit, aber inzwischen läuft es wieder sehr gut«, sagt Richard Meier, seit vielen Jahren Sprecher der Schausteller und Marktkaufleute. Die Michaelismesse habe in seiner Branche seit jeher eine sehr guten Ruf, der sich in diesem Jahr erneut bestätige. »Man merkt, die Menschen wollen wieder was erleben«, sagt Meier.

Gute Stimmung bei Beschickern

Beim seinem Rundgang wurde Bürgermeister Kahlert von Meier und Werner Höfling als weiterem Vertretern der Marktkaufleute sowie von der Messeleitung um Stefanie Grasmann begleitet. Die direkten Rückmeldungen, das Abfragen der Stimmung bei den Beschickern, so Kahlert, seien der Stadt für die Planung und Weiterentwicklung des Volksfestes wichtig. Bereits im vergangenen Jahr hatte der neue Standort des Festzelts zu großen Umstrukturierungen auf dem Gelände geführt. Doch auch Händler, die ihren gewohnten Standplätze verloren hatten, zeigte sich zufrieden: »Der beste bisher«, sagte Crêpes-Bäckerin Uschi Götz über ihren neuen Standort.

»Für uns war es gut, dass die Stadt anders als andernorts die Strompreise nicht oder nur geringfügig erhöht hat«, sagte Alexander Köhler. So habe er bei Kettenkarussell und Kinderkarussell die Fahrpreise stabil halten können. Die Fahrgeschäfte würde gut genutzt, es sei sogar noch ein wenig mehr los als sonst. Auch ein Rummelklassiker wie sein Schießstand sei gefragt, berichtete Karl Keller. Ein klein wenig bemerkbar mache sich vielleicht, dass bei den Jugendlichen als Hauptklientel das Geld ein knapper sei, aber bisher sei er sehr zufrieden. Und für die regionale Ausstellern und Handwerksfirmen bleibt die Michaelismesse ein wichtiges Schaufenster, erfuhr Miltenbergs Bürgermeister am Stand des Bürgstadter Möbelherstellers Gehrlich. Zwar stehe an Stand die Information der Kunden und nicht der Verkauf im Vordergrund, aber hier sei die Hemmschwelle, sich mal umzuschauen und zu informieren deutlich niedriger als im Ladengeschäft.

