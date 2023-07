Gute Tropfen, Musik und Geselligkeit

Freizeit: Erlenbach feiert wieder Weinfest mit abwechslungsreichem Programm - Abschluss diesen Montag

Erlenbach a.Main 09.07.2023 - 14:51 Uhr 1 Min.

63. Weinfest in Erlenbach am Main Gekrönte Häupter, gute Laune, guter Wein. Gute Laune beim 63. Weinfest in Erlenbach am Main

Mit flotten Marschklängen des Musikkorps Erlenbach unter Leitung von Christian Schmitz zogen die Festwinzer und Besucher nach einem Platzkonzert zum Weinfestplatz, der sich bis zum Abend komplett mit tausenden Besuchern füllte.

Freunde aus Nah und Fern

Bürgermeister Christoph Becker begrüßte zum Weinfest als ein Ort der Begegnungen und des Wiedersehens mit Freunden und Bekannten aus Nah und Fern. Er ging auf die Tradition des Weinbaus ein, denn der Weinbau präge die Region und durch die Wertschätzung der Arbeit der Winzer erhalte man diese Tradition am Leben.

Im Kreise weiterer sieben Wein-Prinzessinnen-Kolleginnen aus Elsenfeld-Rück, Klingenberg, Großostheim, Bürgstadt, Theilheim, dem Taubertal und Stetten sowie der Käferkönigin aus Obernburg und der Mirabellenkönigin aus Eisenbach eröffnete die Erlenbacher Weinprinzessin Sofie Ruppert offiziell das 63. Weinfest, dankte den Winzern für ihre ganzjährige schwere Arbeit, die es ermöglichen, wieder sehr gute Weine in den Gläsern zu haben: Ein buntes abwechslungsreiches Programm an allen Festtagen ist der Garant dafür, dass für alle Besucher, für Groß und Klein, was dabei war.

Bereits einen Tag vor der offiziellen Eröffnung gab es mit dem Konzerthighlight »Beavers meets Weinfest Erlenbach« einen stimmungsvollen Start. Mit BABA Explosion (ehemals ABBA Explosion, die aus rechtlichen Gründen ihren Namen ändern mussten), am Freitag mit DJ Jey Aux Platines aus Heppenheim, am Samstag mit der Band »handsUP!«, stand dann am Sonntag die Kinderrockband Dunnäkeil und die Stadtklapelle Erlenbach auf dem Programm. Den Abschluss bildet am Montagabend »AQstify-Acoustic Covers Live« bis zum Festausklang gegen 23 Uhr.

Panzerkompanie zu Gast

Die Festwinzer zauberten in ihren vier Weinlauben eine schmucke festliche Atmosphäre, hatten alle Hände voll zu tun und sind äußerst zufrieden. Zahlreiche politische Vertreter waren zum Weinfest gekommen. Eine Delegation der 4. Panzerkompanie 363 aus Hardheim kam zu Besuch und die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach bediente sogar zeitweise in der Weinlaube des Weinbauvereinsvorsitzenden Tobias Ott. Viele verschiedene Leckereien sorgten an allen Weinfesttagen für das leibliche Wohl. Gut genutzt wurde auch der Citybus, der freitags und samstags zwischen Erlenbach, Streit und Mechenhard zum Einsatz kam.

CHRISTEL NEY