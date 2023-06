Seit 775 Jah­ren wird in Bürg­stadt Wein­bau be­trie­ben, da­mals von den Main­zer Erz­bi­sc­hö­fen. Am Sams­tag lock­ten 12 Win­zer bei der 12. Bürg­stad­ter Wein­kul­tur­nacht wie­der un­zäh­l­i­ge Be­su­cher in die Markt­ge­mein­de, die sich durch die Be­son­der­hei­ten der Bürg­stad­ter Wein­ber­ge kos­ten woll­ten.