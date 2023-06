»Heu­te ha­ben wir zwei Mis­sio­nen: Euch ei­nen sc­hö­nen Abend zu ma­chen und zwei neue Häu­ser in In­di­en bau­en zu kön­nen«, kün­dig­te And­reas Mar­quart, Vor­sit­zen­der des Ei­sen­ba­cher Ve­r­eins »Mis­si­on in der Ei­nen Welt«, beim ers­ten Som­mer­a­bend mit Li­ve­mu­sik am Sams­tag auf dem Areal des Na­tur­f­reun­de­hau­ses an und strahl­te mit der Son­ne re­gel­recht um die Wet­te.