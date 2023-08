Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gut 100 Zuhörer bei Konzert »Alles, was Odem hat«

Musik: Nilkheimer Chor bei der Klangraummatinee

Miltenberg 20.08.2023 - 18:16 Uhr 1 Min.

Mit glasklaren Stimmen überzeugte der Kammerchor aus Nilkheim bei der Klangraummatinee. In der Mitte Organist und Chorleiter Karsten Schwind. Foto: Linduschka

Am Samstag gab es die 16. Folge in diesem Jahr und Bailer begrüßte immerhin wieder gut 100 Zuhörer, die 30 Minuten lang ein Konzert mit dem Titel des Psalms 150, »Alles, was Odem hat«, genießen konnten. Es war ein Konzert mit konzentrierten, differenzierten Tönen, ein Lob Gottes mit nachdenklichen Momenten, mit stillen Passagen und gerade deshalb umso intensiver.

Sensibel und glasklar

Kaum jemand dürfte die »Posaunen« und die »Pfeifen« des Psalms vermisst haben. Schließlich brachte Karsten Schwind die Pfeifen der Orgel sensibel und glasklar zum Klingen. Zusammen mit dem Kammerchor, den er seit 1998 leitet und der seit 2011 in St.Jakobus in Nilkheim seinen Sitz hat, hatte der Organist und Chorleiter aus Aschaffenburg die exzellente Flötistin Vera Trohorsch mitgebracht und bewies am Samstag, dass die zarten, die leisen Töne aus drei Jahrhunderten vielleicht besser als mächtiger Klang und auch wirksamer als viele Worte zum Lob Gottes beitragen können.

Für viele sicher eine Neuentdeckung: das Flötenkonzert in D-Dur der französischen Komponistin Cecile Chaminade aus dem Jahr 1902. In der ausdrucksstarken Interpretation der Flötistin und mit der sensiblen Orgelbegleitung Schwinds konnte man ahnen, warum allmählich die lange vergessenen Werke Chaminades eine Renaissance erleben.

Zum Schluss vielleicht der Höhepunkt der Matinee und die Rückkehr ins Barock mit der »Missa prima« von Claudio Cressini. Auch diese lateinische Messe wurde erst gegen 1980 wieder entdeckt und bot dem Chor aus Nilkheim die Gelegenheit, seine Liebe zum A-Cappella-Auftritt auszuleben. Der zurückhaltende, fast unterkühlt wirkende Charakter der vier Messgesänge wurde von den sechs Frauen und drei Männern in harmonischem Zusammenklang, mit bewusstem Verzicht auf zu gefühlvolle Stimmung schon im Kyrie präsentiert, dann mit einem »Gloria«, das nach dem Tenor-»Intro« auch keinen überschäumenden Glanz verströmen wollte.

Es gab keinen Zweifel daran, dass diese Matinee großen Eindruck hinterlassen hat - gerade weil sie auf Intensität, leise, innerliche Frömmigkeit und klare, transparente Interpretationen setzte.

