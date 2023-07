Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gustl das Faulhorn erstmals auf der Clingenburg-Bühne

Kindern den Schutz der Moore nähergebracht

Klingenberg a.Main 07.07.2023 - 16:55 Uhr 1 Min.

Premiere: Gustl das Faulhorn treibt erstmals auf der Freilichtbühne der Clingenburg sein Unwesen.

»Es gibt Nashörner, vielleicht sogar Einhörner, aber von einem Faulhorn habt ihr bestimmt noch nichts gehört«, leitete Nicole Kolb, die Schöpferin der Fantasiefigur, die Vorstellung ein. Angefangen als eine Zeichnung, hat Gustl über die Jahre ein Eigenleben entfaltet, sich mit seinen mitreißenden Abenteuern in Form von Theater und Hörspiel in die Herzen der Kinder geschlichen und eine Fangemeinde aufgebaut. So jubelte das junge Publikum erfreut, als das Faulhorn und später auch dessen Freunde, darunter Wasserfloh Egon und die Geschwister Pupsi P und Pauli, auf die Bühne traten.

In »Der Regenzauber« klagen die Charaktere über die Trockenheit, die sich im Moor und ganz Faulland bemerkbar gemacht hat. Die Lösung scheint simpel: Gustl nutzt das Zauberbuch, um die Hitze mit Regen zu bekämpfen. Das Problem: Das Zauberbuch fehlt. Zusammen mit den Kindern begeben sich Gustl, Egon und Pupsi P auf die Suche nach dem Buch, während Pauli unauffindbar scheint.

»Alle sprechen immer von den Regenwäldern, dabei wird das Moor ganz vergessen«, meint Nicole Kolb. Diesen Gedanken und vor allem den Umweltschutz möchte sie den Kindern durch Gustls Abenteuergeschichten näherbringen. »CO2, lass es nicht frei«, heißt es in einem der Liedtexte - und das Faulhorn appelliert, dass Moore als exzellenter CO2-Speicher dem Klimawandel entgegenwirken.

Des Weiteren beschwert sich Pauli im Laufe der Geschichte darüber, wie vernachlässigt er sich von seinen Freunden fühlt. Den Kindern wird daraufhin gezeigt, wie wichtig Freundschaften sind und wie einfach man solche Konflikte mit Kommunikation klären kann. Abgesehen von dem pädagogischen Aspekt, wurde die Vorstellung durch Lieder und Tänze zum Mitmachen lebendig gemacht und die Kinder konnten sich zwischen den Szenen austoben.

Aufführungen bis Sonntag, 9. Juli, auf der Clingenburg, ab Sonntag, 16. Juli, im Elsavapark Elsenfeld; Tickets: https://www.nicolekolb.de.

Paikja Brenner