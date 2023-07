»Günstlingswirtschaft« unter Claudia Kappes im Stadtprozeltener Rathaus?

Hitzige Debatte zur Rechnungsprüfung der Jahre 2017 bis 2020

Stadtprozelten 21.07.2023

Die Kreisbehörde vermisste demnach bei Neueinstellungen die Angabe von Gründen, wenn Abweichungen in der Entgeltgruppe vorgenommen wurden und - bei Höhergruppierungen - aufgrund welcher Merkmale diese, falls nicht offensichtlich, erfolgten. Jürgen Weiskopf (FWG) sah darin die Kritik der Freien Wähler an der Personalpolitik und deren Auswirkungen auf den Haushalt bestätigt.

»Die enorm gestiegenen Aufwendungen für Bücherei und Tourismus sind signifikant«, sagte Weiskopf, »deshalb fehlt an anderer Stelle das dringend mehr benötigte Geld.« Andere Kommunen seien in diesen Bereichen nicht so ausgabefreudig. Durch die neuen Stellen seien hier die Kosten von 7000 Euro in 2017 auf jetzt über 52.000 Euro gestiegen. Auch der Kämmerer habe in den Haushaltsberatungen einen sparsamen Umgang mit den vorhandenen Mitteln angemahnt.

Weiskopf: Unnötige Ausgaben

Wie Weiskopf weiter ausführte, würden in anderen Kommunen die beanstandeten Arbeitsaufgaben vielfach ehrenamtlich erledigt oder die Stellen im Nebenverdienst besetzt: »Wir sparen am Kindergarten und geben das Geld an Stellen aus, die nicht zu den Kernaufgaben einer Stadt gehören.« Seiner Meinung nach könne sich eine Stadt wie Stadtprozelten Ausgaben mit einem solchen Personalaufwand nicht leisten. »So kann es nicht weitergehen«, forderte er, »hier muss eingespart werden.« In diesem Zusammenhang bemängelte Weiskopf speziell eine Personalentscheidung am Ende der letzten Wahlperiode, als Personen eingestellt oder in eine höhere Entgeltgruppe eingeordnet wurden, ohne dass die Gründe für die Aufsichtsbehörde nachvollziehbar gewesen wären.

Hartmuth Piplat (SPD) verwies auf die besondere Situation in Stadtprozelten. In der Stadt sei das ehrenamtliche Engagement nicht sehr ausgeprägt. Schon andere Probleme hätten auf diese Art und Weise nicht gelöst werden können. Zudem hätten die beiden Bürgerentscheide über die Ortsumgehung und den Kindergartenneubau zu einer Spaltung der Ortsgemeinschaft geführt. Hier müsse angesetzt werden, um wieder ein »Gemeinsam« zu schaffen.

Johne nimmt Kappes in Schutz

Christian Johne (CSU) bestritt den Vorwurf der »Günstlingswirtschaft« durch die ehemalige Bürgermeisterin, da in die Entscheidung nicht nur eine Person eingebunden gewesen sei: »Da ist sicherlich die Personalverwaltung vorab gehört worden.« Hinsichtlich des Tourismus erklärte er, es sei eine politische Entscheidung gewesen, diesen Sektor zu fördern und dafür eine passende Stelle zu schaffen. Künftig werde dem Kurzurlaub und dem sanften Tourismus eine größere Bedeutung zukommen. Besucher auch aus dem Umland mit passenden Angeboten anzuziehen sei ein langfristiges Konzept, von dem die Stadt später profitieren werde. Diese Maßnahmen dürfe man nicht kurzfristig betrachten. In dieser Sichtweise wurde Johne auch von Walter Adamek (CSU) unterstützt. Dieser verwies auf den Umstand, dass die Förderung des Tourismus auch ein zentrales Thema in der Südspessart-Allianz sei.

