Gruppe will Müll vor Haustür abladen: Miltenberger Landrat erhält Drohbrief

Ei­ne Ak­ti­on, in der der Mil­ten­ber­ger Land­rat Jens Mar­co Scherf "je­de Gren­ze des To­le­rier­ba­ren über­schrit­ten" sieht, hat jüngst ei­ne an­ony­me Grup­pe an­ge­kün­digt. In ei­nem Brief an Scherf sch­reibt die Grup­pe, sie wol­le Rest­müll vor der Tür sei­nes Pri­vat­hau­ses in Wörth (Kreis Mil­ten­berg) ab­la­den. Das teil­te der Grü­nen-Po­li­ti­ker am Di­ens­tag über das so­zia­le Netz­werk Fa­ce­book mit. Er ha­be den Droh­brief be­reits an die Po­li­zei wei­ter­ge­ge­ben.