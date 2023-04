Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Grundschule Miltenberg bleibt an ihrem Standort

Beschluss des Stadtrats macht Bürgerentscheid überflüssig

Miltenberg 27.04.2023 - 15:52 Uhr 2 Min.

Die Grundschule in Miltenberg

Der Abstimmung ging nochmals eine längere Debatte zur Standortfrage und zur Alternative Neubau voraus. »Ich will einen Neubau und nicht den teuren Erhalt der alten, schlechten Bausubstanz«, positionierte sich Hubertus Bundschuh (MWG). Martin Heim (Liberale) drängte die Stadtratskollegen noch einmal sachlich abzuwägen und nicht dem »von emotionalen Argumenten getriebenen Bürgerbegehren« zu folgen. Für ihn sind insbesondere die finanziellen Risiken und die lange Bauzeit Gründe, die gegen die Generalsanierung sprechen.

Nach dem erfolgreichen Bürgerbegehren hätte der Stadtrat dem aber ein eigenes Ratsbegehren entgegensetzen und den Bürgern zur Abstimmung stellen müssen. Die entsprechende Frage hatte die Verwaltung bereits formuliert. Sie hätte gelautet: »Sind Sie dafür, dass ein Neubau der Grundschule Miltenberg auf dem städtischen Grundstück in Miltenberg-Nord erfolgt?«

Gegen die Stimmen von Heim, Bundschuh und Daniel Paulus (CSU) beschloss die Ratsmehrheit, die Grundschule am Standort Wolfram-von-Eschenbach-Straße zu lassen. Der Stadtratsbeschluss bindet das Gremium so lange wie es auch der Bürgerentscheid getan hätte.

Neben der Generalsanierung bleibt aber ein Neubau weiter eine Option. Das Schulgelände wäre dafür groß genug, und die Stadt hat derzeit auch keine genehmigungsreife Sanierungsplanung. Der ursprüngliche, preisgekrönte Entwurf aus dem Architektenwettbewerb ist schon länger vom Tisch, die Planung des Büros Knapp & Kubitza für eine abgespeckte Lösung hatte der Stadtrat im vergangenen Jahr gestoppt. Die muss jetzt erst wieder aufgenommen und Fördergespräche mit der Regierung von Unterfranken geführt werden. Einen schnellen Start der Sanierung - neben dem Erhalt des Standorts ein weiterer dringender Wunsch der Eltern - wird es nicht geben.

Deshalb muss an der Schule jetzt in den Brandschutz investiert werden. Die Kosten dafür stehen noch nicht fest, aber kursierende Zahlen von »deutlich über 100.000« bis 500.000 Euro hatten den Bauausschuss in der vergangenen Woche dazu gebracht, den entsprechenden Antrag der Verwaltung abzulehnen.

Bürgermeister Bernd Kahlert betonte den »dringenden Handlungsbedarf«. Bei der Überprüfung eines Hinweises hätte Architekt Steffen Knapp und Brandschutzexperte Philipp Renninger erhebliche Mängel festgestellt. Der Stadt bleibe gar nichts anderes übrig als die vorgeschlagenen Verbesserungen umzusetzen. Kostenträchtig ist dabei vor allem die Schaffung der fehlenden »zweiten« Fluchtwege. Dazu müssen Fenster ausgetauscht und fünf provisorische Außentreppen in Gerüstbauweise aufgestellt werden.

»Niemand sei gegen Brandschutz«, versuchte Frank Küster (Grüne) die Ablehnung des Bauausschusses nachträglich noch einmal zu erklären. Der Beschlussvorschlag ermächtige aber die Verwaltung zum Sofortvollzug. Er habe dagegen die Hoffnung, dass sich bei bei schneller Fortsetzung der Planung und baldigem Baubeginn ein veränderter Sachstand ergebe: »Vielleicht brauchen wir dann nur zwei oder drei dieser Treppentürme.«

Die Hoffnung sei nicht sehr realistisch, hielt Hauptamtsleiter Andreas Weber entgegen. Das sah auch die Ratsmehrheit so und gab grünes Licht für die empfohlenen Maßnahmen.

kü