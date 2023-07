Grundschüler singen in Buchener Stadthalle

Neckar-Odenwald-Kreis 25.07.2023 - 13:32 Uhr 1 Min.

Horst Berger leitet die Grundschüler beim Singen in der Stadthalle an. Foto: Martin Bernhard

Schule: Hunderte von Grundschulkindern aus dem Stadtgebiet Buchen haben am Montagvormittag ein Abschlusskonzert in der Stadthalle gegeben. Fast alle Kinder an den sechs Grundschulen im Stadtgebiet üben im Rahmen einer Singpause regelmäßig das Singen. Denn die Stadt Buchen finanziert seit dem Schuljahr 2019/20 Singpausen an ihren Grundschulen. Zweimal in der Woche kommen für jeweils 20 Minuten Musikpädagogen in die Klassen. Nach der sogenannten »Ward-Methode« lernen die Kinder, Noten zu lesen und danach zu singen. Bürgermeister Roland Burger kündigte an, dass die Teilnehmerzahl im kommenden Jahr beim Abschlusskonzert voraussichtlich größer sein werde. Denn dann werden alle Grundschulklassen an allen Buchener Grundschulen nach der Ward-Methode singen üben. Dies werde möglich, weil die Stadt eine weitere Musikpädagogin habe einstellen können.

Wirtschaft: Die Buchener Firma OKW Gehäusesysteme investiert rund 5,7 Millionen Euro für ein neues Logistikzentrum. Auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern sollen etwa 5000 Lagerplätze für Produkte des mittelständischen Unternehmens entstehen. Dort werden 17 Mitarbeiter dafür sorgen, dass Kunden in 52 Ländern ihre Waren erhalten. Beim symbolischen ersten Spatenstich wies Geschäftsführer Christoph Schneider darauf hin, dass man durch die Baumaßnahme in die Lage versetzt werde, effizienter und schneller zu arbeiten. Für den Neubau wurde das Bürogebäude der Firma Foto-Kaiser abgerissen. Dieses Unternehmen hatte die OKW-Gruppe in diesem Jahr übernommen.

Umwelt: Die Abfallwirtschaftsgesellschaft Neckar-Odenwald-Kreis (AWN) will die Deponie »Sansenhecken« bei Buchen erweitern. Denn die aktuelle Lagerungskapazität ist voraussichtlich in zehn bis zwölf Jahren erschöpft. AWN-Geschäftsführer Mathias Ginter erläuterte den Gemeinderäten bei ihrer Sitzung am Montagabend seine Pläne. Da man die Deponie nicht in der Fläche erweitern können, soll sie in den nächsten Jahrzehnten bis zu 35 Meter höher werden. Damit wäre der Standort voraussichtlich bis 2065 gesichert.

