Grund- und Mittelschule Großheubach: Tablets und Beamer für digitalen Unterricht

Gemeinderat

Großheubach 09.08.2023 - 16:31 Uhr < 1 Min.

Unterricht wird mehr und mehr digital: Die Großheubacher Grund- und Mittelschule (Foto) erhält ein großes Technik-Paket mit unter anderem 80 neuen Tablets. Dies beschloss der Gemeinderat am Dienstag. Zusammen mit 2021 angeschafften Geräten beträgt der Gesamtwert der neuen digitalen Ausstattung nun über 100 000 Euro.

Vom beauftragten Unternehmen seien bereits Lehrerdienstgeräte an die Schule geliefert und in Steuerungssoftware integriert worden, sodass die Firma bereits Kenntnisse der örtlichen Situation habe, erklärte Kämmerer Ralf Eilbacher. Zusammen mit weiteren Geräten, die schon 2021 angeschafft wurden, könne nun der Verwendungsnachweis im Gesamtwert von etwas über 103.000 Euro beim Freistaat erfolgen. Werde der Zuschuss gewährt, bleibe ein gemeindlicher Anteil von 10.335 Euro, den die Kommune schultern müsse.

Unterstützung kommt vom "DigitalPakt Schule"

Zu den Hintergründe erklärte Eilbacher: Die Gestaltung des digitalen Wandels an Schulen sei eine der großen Aufgaben der Bildungspolitik. Die Herausforderung bestünde darin, eine zeitgemäße und pädagogisch angepasste IT-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus habe deshalb 2019 mit der bayerischen Förderrichtlinie für eine Bildungsinfrastruktur an den Schulen die rechtlichen Voraussetzungen für Maßnahmen geschaffen: Der »DigitalPakt Schule 2019-2024« soll eben jene Anstrengungen in Sachen Digitalisierung unterstützen. Dazu seien im Vorfeld alle bayerischen Schulen dazu aufgefordert worden, jeweils ein schuleigenes Medienkonzept zu entwickeln.

Auch für die Grund- und Mittelschule Großheubach wurde in diesem Zusammenhang ein Konzept erarbeitet. Bereits in einem ersten Schritt im November 2021 seien nach Beschluss des Gemeinderats insgesamt 15 interaktive Tafeln für die beiden Schulen zum Preis von knapp 61.000 Euro beschafft worden.

mab