Grüngutplatz: Grünes Licht für Planänderung

Gemeinderat: Ende einer »unendlichen Geschichte«

Schneeberg 14.09.2023 - 19:36 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Er sprach in diesem Zusammenhang von einer »unendlichen Geschichte, die jetzt wahr geworden ist«.

Nutzung durch Ortsansässige

Nun müsse überlegt werden, was vielleicht noch verbessert werden könne. Vergangene Woche beispielsweise habe er auf dem Schneeberger Grüngutsammelplatz einen nicht ortsansässigen Bürger angetroffen, der sein Grüngut dort abgeladen habe. Dieser habe auf sein Nachfragen hin gemeint, es sei doch egal, wo der Abfall hingebracht werde, da ohnehin alles vom Landkreis bezahlt werde. Doch das sei nicht richtig, erklärte Pfeiffer, denn die Gemeinde werde an den Kosten des Sammelplatzes beteiligt. Gleichzeitig vermutete er eine gewisse Unwissenheit in der Bevölkerung und regte eine bessere Aufklärung an.

jel

Hintergrund Der Schneeberger Marktgemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Mittwoch noch mit folgenden Themen befasst. Neue Feuerwehrhelme: Bürgermeisterstellvertreter Bernhard Pfeiffer informierte darüber, dass der Gemeinderat nichtöffentlich beschlossen hat, insgesamt 75 neue Feuerwehrhelme für die Freiwilligen Feuerwehren in Schneeberg, Hambrunn und Zittenfelden zu beschaffen. Die Kosten bezifferte er mit rund 18.500 Euro. Die alten Helme entsprächen nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften und seien somit nicht mehr zulässig, erklärte er. Sirenen: Pfeiffer gab auch bekannt, dass das Schneeberger Rat in nichtöffentlicher Sitzung die Modernisierung der fünf Sirenenstandorte für gut 65.000 Euro an die Landshuter Firma abel & käufl Mobilfunkhandels GmbH vergeben hat.