Grünes Licht für Ausbau der Wilhelmstraße in Klingenberg

Stadtrat billigt Planung für Verbreiterung des »Nadelöhrs«

Klingenberg a.Main 30.03.2023 - 18:55 Uhr 1 Min.

Die Verbreiterung der Wilhelmstraße ist beschlossene Sache. Damit wird Klingenbergs Nadelöhr nach 50 Jahren endlich entschärft.

»Damit machen wir einen Riesenschritt nach vorne«, freute sich Bürgermeister Ralf Reichwein, der über die Details informierte: Bergseitig werde der Gehsteig auf zwei Meter verbreitert, dazu gebe es noch einen Parkstreifen mit 2,50 Metern Breite. Auf der Mainseite werde der Gehsteig ebenfalls zwei Meter breit sein. Die Wilhelmstraße selbst wird auf 6,50 Meter verbreitert. »Zukünftig wird es also genug Platz für den Begegnungsverkehr geben«, versprach Reichwein. Auch für das Abwasser sei eine Lösung gefunden worden: Dieses werde in Gegenrichtung zum Sammler des Abwasserverbandes geleitet.

Für die Bauzeit wird die Wilhelmstraße komplett gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Ampelregelung an der Engstelle an der Schleuse über die Einfahrt des Vermessungsamts und über den Radweg umgeleitet. In dieser Zeit wird Klingenberg für den Schwerlastverkehr gesperrt. Die Kosten für den Ausbau belaufen sich auf 3,2 Millionen Euro. Davon müssen 870.000 Euro von der Stadt Klingenberg getragen werden.

Michael Zengel (Neue Mitte Klingenberg) wollte wissen, wie Rettungsfahrzeugen und der Feuerwehr weiterhin die Zufahrt, beispielsweise in den Johannesweg, möglich sei. Hier werde es laut Reichwein eine Lösung mit Überfahrplatten geben.

Miriam Weitz

Stadtrat in Kürze Kita-Defizite: Einstimmig beschloss der Stadtrat, die Betriebskostendefizite auf Basis der geltenden Vereinbarungen für das Jahr 2022 für die Kita Zwergenland in Höhe von rund 77.000 Euro und für die Kita Sonnenschein in Höhe von rund 96.000 Euro zu übernehmen. Ebenfalls einstimmig stimmte der Stadtrat zu, dass der jährliche Betrag zum ungedeckten Betriebsaufwand für beide kirchlichen Kindertagesstätten von bisher je 50.000 Euro auf 75.000 Euro angehoben wird und dass die Verwaltung bis zu einem Betrag von 50.000 Euro Abschlagszahlungen, die auf ein mögliches Defizit angerechnet werden, leisten kann. Bau- und Wohnungsgesellschaft: Der Jahresabschluss 2021 wurde einstimmig vom Stadtrat genehmigt ebenso wie die Entlastung des Aufsichtsrats und die Entlastung des Geschäftsführers. Der Verlust des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von rund 12.000 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen. Glasfaserausbau: Zum Glasfaserausbau in Klingenberg teilte Wolfgang Neumann von der Telekom, dass alle Stadtteile flächendeckend berücksichtigt werden sollen, sofern dort noch keine entsprechenden Leitungen verlegt sind. Es gebe Ausnahmen, wo über eine Förderung angeschlossen werden müsste. Den Baubeginn konnte Neumann nur grob für 2024 oder 2025 avisieren. Unterschriftenliste: Im Vorfeld der Sitzung übergaben Melanie Wahl und Ingeborg Wolf Bürgermeister Ralf Reichwein eine Unterschriftenliste bezüglich der Spielplätze in Trennfurt. Die Eltern und die Kinder wünschen sich für den Spielplatz an der TV-Halle unter anderem neue Spielgeräte, mehr Sitzmöglichkeiten und zusätzliche Bepflanzung.