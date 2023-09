Großwallstadt wird KVÜ-Vollmitglied

Hintergrund

Großwallstadt. Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Dienstag mit dem Thema Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt befasst. Auf Anfrage der Verwaltung bezüglich Einführung dieses Limits in der Hauptstraße hat die Straßenverkehrsbehörde des Landratsamts mitgeteilt, dass in Teilbereichen der MIL 29, wie an der Weichgasse, eine Geschwindigkeitsbegrenzung angeordnet werden könnte, weil sich dort ein Schulweghelferübergang befindet. Zudem sei die Sicht aus den Seitenstraßen durch die Bebauung eingeschränkt.

Im Bereich der Hauptstraße hingegen sei die Sicht deutlich besser und es gebe dort auch keinen konkreten Gefahrenpunkt. Die Sicht aus den Seitenstraßen sei hier gegeben. Die Behörde hat daher vorgeschlagen, dass Stellen mit starkem Fußgängerquerungsverkehr in der Hauptstraße dem Landratsamt konkret benannt werden sollen. Dann könnte die Behörde gemeinsam mit dem Staatlichen Bauamt und der Polizei prüfen, auf welche Art und Weise eine Absicherung des Querungsverkehrs möglich sei.

Einige Gemeinderäte waren mit der Antwort des Landratsamtes nicht zufrieden. Klaus Giegerich (BfG) will den Sachverhalt noch einmal prüfen und meinte, dass Zählungen während Corona keinen Sinn machten. Andreas Krist (FW) sprach von einer Larifari-Begründung. Bürgermeister Roland Eppig (FW) sagte, dass es Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ) gebe, die eingehalten werden müssen. Polizei, Staatliches Bauamt und Landratsamt sollen nun noch einmal zu einem Ortstermin eingeladen werden. Patricia Häcker (CSU) teilte mit, dass sie zu dem Thema eine Petition beim Bayerischen Landtag eingereicht hat. ro