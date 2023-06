Großheubacher Sudetenstraße soll ab Herbst saniert werden

Gemeinderat

Großheubach 08.06.2023 - 16:10 Uhr 3 Min.

Ein wichtiger Schritt, den Sanierungsstau abzubauen: Die Großheubacher Sudetenstraße soll ab Herbst 2023 erneuert werden.

Die Arbeiten in der Sudetenstraße sollen nun in drei Bauphasen erfolgen. Die Beauftragung zur Entnahme einer Bodenprobe erfolge in den nächsten Wochen. Eine Kamerabefahrung soll Aufschluss über die Lage von Hausanschlüssen geben. Die Gemeinde informiere alle Versorger - wie die für Strom, Telefon oder Internet - über das Vorhaben. Vor dem Startschuss für die Arbeiten will sich der Bau- und Umweltausschuss nochmal ein Bild der Lage machen.

Mit dem Vorhaben nimmt sich die Kommune einem lange gehegten Anwohnerwunsch an: Der marode Zustand der Sudetenstraße und vieler weiterer Ortsstraßen ist seit Jahren in der öffentlichen Diskussion, sowohl im Rat als auch in Bürgerversammlungen oder in Form von Leserbriefen. In der Kommune herrscht demnach seit längerer Zeit ein Stau in Sachen Straßenerneuerung vor. Der Wegfall der Straßenausbaubeiträge habe diesen mitverschuldet, hieß es in der Sitzung. Die Ausgleichszahlungen, welche die Gemeinde aufgrund des Wegfalls erhält, fingen das bei Weitem nicht auf. Obendrein sei die Finanzlage ohnehin angespannt.

In Großheubach stellt sich die Frage auch vor dem Hintergrund einer Diskussion darüber, ob Gelder für einen Rathausneubau zurück gestellt werden sollten. Darüber gab es auf der diesjährigen Bürgerversammlung hitzige Auseinandersetzungen. Ein Teil der Bürger machte da deutlich, dass es ihnen lieber wäre, wenn die Gemeinde ihre Finanzmittel nicht ins Rathaus, sondern in die Erneuerung von Straßen steckte. Dies hatte bereits - siehe Berichterstattung der diesjährigen Bürgerversammlung - hitzige Auseinandersetzungen zur Folge.

Gemeinderat in Kürze Rosenbergweg: Der Gemeinderat beschäftigt sich nochmal mit dem Rosenbergweg. Das geht auf Anträge der CSU-Fraktion und der HmZ-Fraktion zurück. Bei drei Gegenstimmen beschloss das Gremium, den Weg in den Weinberg , der oberhalb der Staatsstraße in Richtung des Klingenberger Ortsteils Röllfeld verlaufen soll, auf die nächste Tagesordnung aufzunehmen. Zuvor hatte sich die ehemalige Gemeinderätin Brigitte Bick in der Bürgerfragestunde für einen Bau stark gemacht. Gegen die Kritik an hohen Kosten wandte sie ein, er sei ihren Informationen nach für rund eine Million Euro umsetzbar, für die zudem eine Förderung von 750.000 Euro in Aussicht stehe. Dorffest geplant: Die Gemeinde veranstaltet im kommenden Jahr ein Dorffest mit dem Titel „125 Jahre: Mir losse die Kirch' im Dorf“. Es soll vom 28. bis 30. Juni stattfinden. Das geht laut Bürgermeister Gernot Winter (CSU) auf die Idee von Pfarrer Christian Stadtmüller zurück, das Jubiläum von 125 Jahren Kirchenerweiterung zu feiern. Die Pfarrgemeinde könne das aber nicht alleine stemmen und bat um Hilfe von Vereinen. Für den Bürgermeister ist das nun ein Testlauf für einen möglichen Vereinsring. Er will einen Festausschuss ins Leben rufen, die Gemeinde soll die Federführung übernehmen. Das Gremium stimmte mit einer Gegenstimme zu. Gewerbegebiet Wegscheide: In die lange geplante Erschließung eines Gewerbegebiets in Großheubach könnte Bewegung kommen. Wie Bürgermeister Gernot Winter (CSU) in der jüngsten Ratssitzung mitteilte, zeige sich ein Grundstücks-Eigentümer zur Zusammenarbeit bereit. Bereits im Jahr 2016 hatte das Gremium das Gewerbegebiet Wegscheide mit der Aufstellung eines Bebaungsplans auf den Weg bringen wollen. Die Pläne waren während Verhandlungen mit Grundstücks-Eigentümern immer wieder angepasst und verändert worden. Zuletzt war Stillstand eingekehrt, auch wenn Betriebe weiter Interesse an Baugrundstücken im Gebiet bekundeten. Eine grobe Schätzung der Erschließungskosten lag im September 2019 bei rund 1,4 Millionen Euro. Eine konsolidierte Ermittlung der Erschließungskosten können nun erst nach einem fortgeschrittenen Bauleitplan-Entwurf erfolgen, hieß es in der Sitzung. Die Planung der Erschießung hatte der Gemeinderat noch nicht in Auftrag gegeben. Gewerbegebiet Süd II: Das Gremium hat bei einer Gegenstimme Beschlüsse aus dem März und Dezember vergangenen Jahres zum Gewerbegebiet Süd II zurückgenommen. Die Verwaltung musste Änderungen am Bebauungsplan und am Flächennutzungsplan vornehmen, die der Rat schon gebilligt hatte. Demnach konnte der neue Bebauungsplan nicht in Kraft treten, da die Verwaltung eine angestrebte privatrechtliche Regelung bisher nicht erreichen konnte, bei der es um einen naturschutzrechtlichen Ausgleich ging. Die Bauabsichten eines Unternehmens hätten zudem Plananpassungen erforderlich gemacht. Digitales Rathaus: Die CSU hat in einem Antrag die Umstrukturierung der Verwaltung vorgeschlagen. Die Idee will das Gremium nun zunächst im Bau- und Umweltausschuss vorberaten. Es gehe darum, wie die Kommune bei der Digitalisierung vorankommen könne. Feuerwehrbedarfsplan: Das Gremium beauftragte einstimmig ein Ingenieurbüro mit der Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplan. Kosten: knapp 6000 Euro. Kita-Neuerungen: Im September wird eine Kleinkindgruppe in der örtlichen Kindertagesstätte St. Elisabeth eröffnet. Weiter werden die Öffnungszeiten der Kita St. Elisabeth geändert. Diese sind ab September von 7 bis 15.30 Uhr. Der Bürgermeister informierte, dass die Kita St. Peter wohl die Öffnungszeiten in ähnlicher Weise ändern werde. Leinenpflicht: Egon Galmbacher (CSU) kritisierte Hundehalter, die ihre Tiere im Bereich der neu geschaffenen Storchennester von der Leine lassen. Als Organisator des Nester-Aufbaus in der Nähe von Mainufer und Sportplatz sei ihm zugetragen worden, dass bereits ein Hund einen Storch gejagt habe. Ob die Gemeinde eine Anleinpflicht erlassen könne? Winter antwortete, dass er das prüfen wolle. (mab)

Marco Burgemeister