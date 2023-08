Großheubach tritt Regionalem Energienetzwerk bei

Gemeinderat

Großheubach 09.08.2023 - 16:27 Uhr 4 Min.

Welche Großheubacher Dächer – hier mittig das der Grund- und Mittelschule – sind für Solaranlagen geeignet? Das Prüft die Gemeinde derzeit. Die Themen Klima und Energie beschäftigten den Gemeinderat nun auch auf andere Weise.

In einem Punkt war diese Entscheidung klar: Das Gremium beschloss einstimmig den Beitritt der Kommune als Gesellschafter zum Regionalen Energienetzwerk Untermain (REW). Das Netzwerk fördert den Ausbau erneuerbarer Energien in der Region Aschaffenburg-Miltenberg. Passend dazu lässt die Gemeinde derzeit prüfen, ob sich Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Grund- und Mittelschule, der alten Schulturnhalle und der Guido-Kratschmer-Halle verwirklichen lassen.

Kosten für die Gemeinde

Christoph Keller, Geschäftsführer der Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt, hatte dem Gremium das Netzwerk und die Beitrittsmodalitäten vorgestellt. Je nachdem, wie viele Kommunen sich am REW beteiligen, müsse Großheubach im Haushalt 2024 einen Ansatz zwischen 2550 und 5100 Euro bereitstellen. Die Entscheidung der Räte für den Beitritt erfolgte vorbehaltlich der Vorlage eines kommunalrechtlich geprüften Gesellschaftervertrages.

Energie und Klima standen im Zentrum eines weiteren Vortrags. Marc Gasper von der Energieagentur Bayerischer Untermain stellte das »Kommunale Netzwerk Energieeffizienz« vor. Im Gegensatz zu den Ausführungen zur REW war diese Präsentation jedoch keine Grundlage für eine Entscheidung. Die Fraktion Heimat mit Zukunft (HMZ) hatte zuvor einen Antrag gestellt, aus dem Bürgermeister Gernot Winter zitierte: »Es soll eine ergebnisoffene Diskussion im Gremium angeregt werden. Wir wollen gerade nicht, dass einige Berater oder Netzwerker erst ihr kostenpflichtiges Konzept vorstellen und dann der Gemeinderat über den Vorschlag der Verwaltung zum Beschluss abstimmt. Auch ein Netzwerk wird die Themen, welche explizit Großheubach betreffen, nicht behandeln.« Die eigentliche Arbeit bliebe dann liegen oder müsse dennoch nebenbei durch Verwaltungsangestellte erledigt werden, befürchtet die Fraktion. »Das Ergebnis für Großheubach wäre fragwürdig und wir haben nichts gewonnen«, hieß es im Antrag.

Der Bürgermeister erklärte, mit der Tagesordnung am Dienstag sei ein Mittelweg gewählt, sowohl um der Verantwortung in Sachen Klimaschutz als auch den vorgetragenen Bitten gerecht zu werden. »Klimaneutralität, die kommunale Wärmeplanung oder das kommunale Energiemanagement sind Aufgaben, mit denen sich Gemeinden auseinander setzen müssen. Im Austausch und Kooperation mit anderen gelingt dies oftmals einfacher.« Entsprechende Netzwerke, so Winter weiter, würden niedrigschwellige Einstiege in diese Handlungsfelder bieten und große Wirkung entfalten, wenn es um die Umsetzung von Maßnahmen gehe.

Thomas Hartig (HMZ) referierte im Anschluss selbst zum Thema »Klimaneutralität in Großheubach bis 2040«. Die letzte Bürgerversammlung habe gezeigt, dass das Thema die Menschen bewege. Hartig verwies auf die Vorbildfunktion des Gremiums und der Gemeinde gegenüber den Bürgern, stellte eine Bestands- und Potenzialanalyse dar und benannte Aufgabenfelder der Gemeindevertreter in Sachen Klimaschutz und Energiewende. Darunter: Wärmeversorgung, Stromerzeugung, Gebäudesanierungen und Mobilität. »Wir sollten nicht abwarten und aussitzen«, so Hartig.

Klausurtag angeregt

Er gab aber zu bedenken, dass externe Berater und kommunale Netzwerke jeweils mit einer Betreuung durch die Verwaltung verbunden sei. Als Lösung schlug er die Beschäftigung eines eigenen Klimaschutzmanagers vor. Hartig erklärte, es müsse bedacht werden, dass regionale und gemeindliche Themen getrennt voneinander betrachtet werden müssten. Dass diese Themen vielfältig und komplex sind, brachte der Bürgermeister zum Ausdruck: »Wir werden auf jeden Fall mehrere Sitzungen und Beratungen brauchen, eventuell auch einen Klausurtag einlegen«, sagte er.

Marco Burgemeister

Gemeinderat Großheubach in Kürze Der Großheubacher Gemeinderat beschäftigte sich in seiner Sitzung am Dienstag noch mit folgenden Themen: Parkplatzausbau: Im Rahmen der Bürgerfragestunde vor Einstieg in die eigentliche Tagesordnung wollte ein anwesender Zuhörer wissen, wann der Parkplatz In den Seegärten/Miltenberger Straße ausgebaut werde. Bürgermeister Gernot Winter antwortete, dass der Beginn nach Informationen der ausführenden Firma für den 11. September 2023 angesetzt sei. Tierschutz: Der Gemeinderat stimmte geschlossen dem Abschluss einer Vereinbarung mit dem Tierschutzverein des Landkreises Miltenberg zu. Hintergrund war der erforderliche Schritt seitens des Vereins, aufgrund gestiegener Unterhaltskosten und Preise den pauschalen Jahreszuschuss rückwirkend zum 1. Januar 2023 auf 80 Cent pro Einwohner zu erhöhen. Der bisherige Jahresbeitrag von 38 Cent pro Einwohner sei, wie Winter informierte, seit rund 25 Jahren nicht mehr angepasst worden. Bebauungsplan Haseläcker: Der Bürgermeister gab bekannt, dass in nicht-öffentlicher Sitzung vom 11. Juli der Abschluss eines Honorarvertrages zur Erarbeitung des Bebauungsplanes »Haseläcker« in Höhe von 9366 Euro beschlossen wurde. Leiterin Gemeindekasse: Winter informierte, dass Daniela Habermann zur neuen Leiterin der Gemeindekasse bestellt wurde. Jahresrechnungen 2013 und 2014: Ebenfalls Thema war die Jahresrechnung 2013 mit einem Soll-Überschuss von 556.775 Euro. In der Ratssitzung am 10. März 2015 wurde Feststellung der Jahresrechnung 2013 beschlossen. Der Beschluss über die zugehörige Entlastung wurde seinerzeit nicht gefasst. Analog dazu verhält es sich mit der Jahresrechnung 2014 mit einem Soll-Überschuss von 1.039.114 Euro: Die Feststellung wurde in der Sitzung am 10. Mai 2016 beschlossen, aber es erfolgte auch hier kein Beschluss über die Entlastung. In getrennten Beschlüssen, welche jeweils einstimmig erfolgten, erteilte der Gemeinderat am Dienstag die Entlastungen der Jahresrechnungen 2013 und 2014. Jahresrechnung 2019: Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Ratsmitglied Volker Dauber (PWG/FW) stellte die Jahresrechnung 2019 vor. Es ergibt sich ein Soll-Überschuss in Höhe von 1.154.446 Euro. Die bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben für den Gesamthaushalt betragen jeweils 15.101.369 Euro, die Zuführung zum Vermögenshaushalt 2 460 707 Euro. Einstimmig stellte das Gremium die Jahresrechnung 2019 fest und genehmigte Haushaltsüberschreitungen (Mehreinnahmen und Mehrausgaben). Die Entlastung zur Jahresrechnung 2019 erfolgte ebenfalls einstimmig. Jahresrechnung 2020: Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2020 wurde erstellt, Kämmerer Ralf Eilbacher legte diese dem Gemeinderat zur Kenntnisnahme vor. Der Gesamthaushalt 2020 lag bei 15.442.054 Euro, die Rechnungsergebnisse für die Bereiche Einnahmen und Ausgaben weisen jeweils 14.200.969 Euro aus. Die Kasseneinnahmereste liegen 36.059 Euro, die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt beträgt 1.584.500 Euro, die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 1.326.974 Euro. Der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31. Dezember 2020 war 1.379.443 Euro. Prüfung Jahresrechnungen 2017 bis 2019: Es wurde informiert, dass die Ratsmitglieder jederzeit die Berichte über Rechnungsprüfungen einsehen können. Dafür müssen Gremien zeitnah über das Vorliegen der Berichte sowie Ort und Zeit zur Einsichtnahme informiert werden. Die Berichte über die überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2017 bis 2019 und der Kasse wurden der Verwaltung am 19. Juli 2023 vom Kommunalen Prüfungsverband übersandt. Diese konnten unmittelbar nach der Sitzung eingesehen werden. Weiter wurde bekannt gegeben, dass eine zwecks Einsicht der Unterlagen im Rathaus jederzeit ein Termin mit der stellvertretenden Geschäftsleitenden Beamtin Catharina Marquart vereinbart werden könne.