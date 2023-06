Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Großheubach plant Beachvolleyballfeld am Mainradweg

Gemeinderat

Großheubach 08.06.2023 - 16:09 Uhr < 1 Min.

In diesem Bereich nahe des Main-Fahrradweges, zwischen dem Großheubacher Luna Park und dem Heubach, soll ein Beachvolleyballfeld entstehen.

Zwischen Luna-Park und Heubach soll das Beachvolleyballfeld entstehen. Eine entsprechende Voranfrage stellte Bürgermeister Gernot Winter (CSU) dem Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag. Der Grundtenor des Gremiums war, dass das eine gute Sache wäre. Laut Winter plant die Gemeinde nun alles Weitere und sieht Gelder für die Anlage des Beachvolleyballfeds in seinen Haushaltsberatungen vor. Die Materialkosten schätzt er auf rund 10.000 Euro. Der Bauhof könne den Bau übernehmen. Marco Burgemeister

