Großheubach für Klimaschutzkoordination

Großheubach 18.10.2023 - 14:51 Uhr 3 Min.

Mal das Rad statt das Auto nehmen: Klimaschutz war ein großes Thema im Großheubacher Gemeinderat. Ein Teilaspekt ist der Ausbau von Radwegen - hier zu sehen der Radweg Richtung Röllfeld/Klingenberg. Foto: Marco Burgemeister

Mit einem wichtigen Ergebnis: Der Gemeinderat signalisierte mittels einstimmigem Beschluss seine Unterstützung für die Schaffung einer interkommunalen Stelle zur Klimaschutzkoordination. Diese soll mit weiteren Landkreisgemeinden - die Rede war von derzeit "zehn plus X" - unter Leitung des Landratsamtes Miltenberg erfolgen. Ihre Beteiligung an den entstehenden Personal- und Sachaufwandskosten knüpft die Gemeinde Großheubach daran, dass entsprechende Förderprogramme das Vorhaben begleiten. Von der Kommune dann noch zu entrichtende finanzielle Mittel seien dann gemäß Beschluss in den Haushalten 2024 bis 2027 einzustellen. Aufwendungen für einzelne spezielle Maßnahmen in Sachen Klimaschutz seien aber, so hieß es weiter, separat zu prüfen.

Den Beitritt zum Kommunalen Netzwerk Energieeffizienz 2024 am Bayerischen Untermain dagegen lehnte der Gemeinderat bei zwei Befürwortern ab. Grundtenor für die mehrheitliche Ablehnung war, dass der zuvor gefasste Beschluss der interkommunalen Zusammenarbeit für die meisten Räte die sinnvollere Lösung darstellt.

Zu Beginn der vom Zweiten Bürgermeister Kurt Bittner (PWG/FW) geleiteten Sitzung, der den verhinderten Bürgermeister Gernot Winter vertrat, gab es eine Zusammenfassung der am Dienstag zu behandelnden Kernpunkte in Sachen Klimaschutz. Der Zweite Bürgermeister verwies in diesem Kontext auf das Bayerische Klimaschutzgesetz. Es solle als Leitfaden dienen. Nun habe es der Gemeinderat in der Hand, die Weichen zu stellen. Bittner ging auch in seinen späteren Ausführungen zu den diversen Einzelthemen auf die verschiedenen Fachvorträge ein, die Experten in diesem Jahr im Gremium hielten.

Dann übergab Bittner das Wort an Thomas Hartig (Heimat mit Zukunft). Auf Antrag seiner Fraktion beschäftigte sich der Rat mit dem Aspekt, dass der Klimaschutz dauerhafte Zukunftsaufgabe der Gemeinde sein sollte. Das Anliegen der Fraktion: "Der Gemeinderat berät zeitnah über Mittel und Wege, wie der Klimaschutz als dauerhafte Zukunftsaufgabe in unserer Marktgemeinde etabliert und mit der gebotenen Intensität vorangetrieben werden kann. Ziel ist es, Großheubach fit zu machen für eine klimaneutrale Zukunft und bereits jetzt die Weichen richtig zu stellen, damit Großheubach weiterhin ein attraktiver Wohn- und Gewerbestandort bleibt."

Hartig monierte, dass bisher zu wenig in Sachen Klimaschutz passiert sei. "Wir haben eigentlich bis heute kein Konzept, die Thematik aktiv anzugehen." Großheubach sei die bevölkerungsstärkste Kerngemeinde im Landkreis und habe deshalb Verantwortung für die Mitbürger. Er präsentierte verschiedene Aufgabenfelder, die sehr vielschichtig waren und die es seiner Meinung nach anzugehen gilt, da alle mit dem Thema Klimaschutz zu tun haben: Ausbau des ÖPNV und der Radwege, Sanierung von Gebäuden und Heizsystemen, Energiebeschaffung und Energiesparen waren einige davon, aber auch Beratungen von Bürgern und ein gesamtheitliches Konzept zur Klimaneutralität.

Andreas Poser (SPD) sagte, dass gemeinsame Anstrengungen - wie dann später auch beschlossen - besser seien als Alleingänge. Norbert Petri (PWG/FW) gab zu bedenken, dass die reine Visualisierung von Daten in Sachen Energie als Bestands- und Potenzialanalyse nichts bringe und mit statistischen Erhebungen vorsichtig umzugehen sei. Eine Visualisierung von Daten sei "Visuelles Blendwerk". Denn Großheubach habe ein Wasserkraftwerk und gemessen daran habe Großheubach im Gesamten bei einer reinen Darstellung der Fakten einen Spitzenwert. Demnach müsse gestützt auf dieser Erkenntnis nichts getan werden - was auch nicht sein dürfe.

mab

Hintergrund: Interkommunale Stelle zur Klimaschutzkoordination Die Kosten pro Gemeinde für eine interkommunale Stelle zur Klimaschutzkoordination variieren je nach Anzahl der Landkreiskommunen, die ebenfalls mitmachen. Großheubachs Zweiter Bürgermeister Kurt Bittner (PWG/FW) stellte Beispielrechnungen vor: Voraussetzung für die hier Zahlen ist, dass die maximale Förderung von 90 Prozent der anfallenden Kosten greift. Ein Klimaschutzkoordinator kostet für 13 Kommunen 9100 Euro pro Jahr, also 700 Euro für jede Kommune. Zwei Klimaschutzkoordinatoren für 13 Kommunen schlagen mit 18.200 Euro pro Jahr zu Buche, dies wären 1400 Euro für jede beteiligte Kommune. Nachfolgend wird deutlich, dass bei mehr Beteiligungen die Kosten für die einzelne Kommune sinken: So würden zwei Klimaschutzkoordinatoren für 20 Gemeinden ebenfalls 18.200 Euro kosten, dann wären es nur noch 910 Euro pro Kommune. Bei 70 Prozent Förderung werden die einzelnen Anteile teurer, dann kostet bei 13 Beteiligten ein Koordinator für eine Kommune beispielsweise 2100 Euro pro Jahr. Alle Beispielrechnungen verstehen sich plus Nebenkosten, beispielsweise für Büroplatz, Maßnahmen und künftige Tarifsteigerungen. Der Förderzeitraum beträgt vier Jahre, danach sind die Aufwendungen für die Personalstelle(n) neu zu berechnen, falls weiterhin der Wunsch nach deren Erhalt besteht. (mab)