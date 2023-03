Großes Interesse an Veranstaltung der Europaunion im Bürgerhaus Obernburg

Vortrag: Matthias Reusing berichtet über aktuelle Mission des Auswärtigen Dienst der Europäischen Kommission in Sambia

Obernburg 26.03.2023 - 16:47 Uhr 3 Min.

Einen hochrangigen Referenten konnte man in Obernburg hören, den erfahrenen Praktiker in Sachen EU Matthias Reusing.

Dietmar Fieger outete sich als überzeugter Europäer, wovon auch die Europafahne in seinem Bürgermeisterzimmer zeugt. Jens Marco Scherf brachte es auf die knappe Formel: "Europa ist unsere Gegenwart und unsere Zukunft!" Für den rührigen Kreisverband Aschaffenburg der Europaunion, der schon zum zweiten Mal zum "Pop-Up-Café" ins Bürgerhaus eingeladen hatte, vertraten der stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbands, Georg Fath, und die Vorsitzende der Jugendorganisation der Europaunion (JEF) aus Aschaffenburg, Leah-Sophie Reinhardt, den ersten Vorsitzenden Dieter Schornick mit spürbarer Freude über den guten Besuch.

Als der Referent Matthias Reusing fragte "Was fällt euch zu Europa ein, sprudelte es nur so: Die Pole reichten von "großartiges Friedensprojekt" und "Reisefreiheit" bis zu "Kompromisse sind oft nötig" und "es wird viel Geld benötigt". Die Zuhörer waren sehr gespannt, was Reusing über die konkrete Arbeit vor Ort in Asien und in Afrika im Auftrag der EU-Kommission zu berichten hatte. Ob vor diesem Publikum der einfach gebaute PPP-Infoteil "Grundwissen über die EU" sinnvoll oder entbehrlich war, soll hier nicht entschieden werden. Interessant wurde es, als der 56-Jährige konkret über die Arbeit mit seinem achtköpfigen Team aus fünf EU-Ländern in Sambia sprach, einem Land, das doppelt so viel Fläche hat wie Deutschland, aber nur ein Viertel der Einwohner.

Sambia ist nach seiner Unabhängigkeit von England im Jahr 1964 zur Hoffnung derer geworden, die in Afrika auf eine demokratische Entwicklung setzen, zumal in diesem Land mehr als 70 Ethnien relativ friedlich miteinander leben. Auch die letzte Wahl in dieser präsidentiellen Republik war für Reusing ein sehr positives Zeichen: Der neue Präsident Hichlema kam 2020 ohne Unruhen im Land an die Regierung und tut seitdem viel, um die Korruption in den Griff zu bekommen, die Bildung voranzutreiben und die zahlreichen Herausforderungen in Angriff zu nehmen. Dazu zählen die verbreitete Armut in dem Land, in dem mehr als Hälfte der Einwohner täglich mit weniger als 2 Dollar auskommen muss, es herrscht Mangelernährung, so dass Sambia beim Welthungerindex 2022 unter 120 Ländern mit ausreichender Datenlage gerade mal Platz 108 belegte.

Am Beispiel dieses Landes im Süden Afrikas konnte der Referent viele Probleme aufzeigen, die sich auch den Beamten der EU-Kommission täglich stellen, wenn sie vor Ort arbeiten. Es ist zum Beispiel nicht leicht, das europäische Prinzip des nachhaltigen Wirtschaftens zur Geltung zu bringen, wenn daneben Länder wie China oder Russland wirtschaftlichen Einfluss ohne diesen zukunftsorientierten Maßstab ausüben. Nicht nur Reusing, auch viele Zuhörer sind dennoch überzeugt, dass nachhaltiges Wirtschaften unentbehrlich ist, dass man in Ländern wie Sambia den Menschen auf Augenhöhe begegnen muss und nicht von einer Warte der vermeintlichen Überlegenheit aus. Der Referent hat auch nach mehr als 20 Jahren ganz konkreter Arbeit seine Zuversicht nicht verloren.

Das passt gut zur Grundeinstellung, die den aktiven Kreisverband der Europaunion in Aschaffenburg seit vielen Jahr antreibt. Europa hat Schwächen, aber es bleibt ein zentraler Faktor für eine positive Zukunft. Der Zuspruch gerade junger Menschen, die in Obernburg erfreulich zahlreich vertreten waren, macht da durchaus Mut - sicher auch ein Ergebnis von Projekten und Maßnahmen, mit denen die EU Ausbildung und Entwicklung Jugendlicher unterstützt. Wie, das machte Reusing an Beispielen klar: Die Palette reicht von Erasmus - einige EU-Jugendbotschafter waren unter den Zuhören - über die Projekte "DiscoverEU", den EU-Jugenddialog bis zum Europäischen Jahr der Jugend 2022.

Erinnern sollte man auch an Meilensteine, die vielen Jugendlichen heute als "normal" erscheinen, weil sie es noch nie anders erlebt haben, u.a. die Reisefreiheit im Schengenraum, die einheitliche Währung und der oft fast grenzenlosen Raum für ein Studium ohne nationale Schranken. Für die Europaunion bleibt noch viel zu tun, aber alle Anstrengungen lohnen sich - das machte der Referent in der konzentrierten Fragerunde deutlich.

Zur Person: Matthias Reusing Matthias Reusing, 1967 im Schöllkrippener Ortsteil Schneppenbach geboren, ist seit 2006 Beamter bei der Europäischen Kommission. Er ist verheiratet mit der äthiopischen Autorin und Beraterin Yene Assegid, mit der er zwei erwachsene Töchter hat. Von 2006 bis 2014 arbeitete Reusing für jeweils vier Jahre an den EU-Delegationen in Sierra Leone, sowie in China und der Mongolei. Von 2014 bis 2019 war er bei der Generaldirektion - Entwicklungszusammenarbeit (DEVCO) für die Kooperation mit Südostasien, mit der Pazifikregion und mit Ost-Timor verantwortlich. Seit 2019 arbeitet er für die Generaldirektion - Internationale Partnerschaften (INTPA) an der EU-Delegation in Sambia, wo er auch für die regionale Kooperation im östlichen und südlichen Afrika mitverantwortlich ist. Vor 2006 war Reusing zehn Jahre lang für deutsche Entwicklungsorganisationen als Berater im Auslandseinsatz in Äthiopien und in Sambia. Seit gut fünf Jahren ist er auch Mitglied der Europa-Union Aschaffenburg. hlin Weitere Informationen unter: eu-aschaffenburg.de