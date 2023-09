Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Großes Interesse an Podiumsdiskussion mit Direktkandidaten in Großheubach

Landtagswahl

Auf dem Podest von links Ansgar Stich, Samuel Herrmann, Thomas Zöller, Nicole M. Pfeffer, Martin Stock und Moderator Martin Schwarzkopf

Moderator Martin Schwarzkopf, der Chefredakteur beim Main-Echo ist, begrüßte auf dem Podium die fünf Direktkandidaten Martin Stock (CSU), Nicole Pfeffer (FDP), Thomas Zöller (FW), Ansgar Stich (Grüne) und Samuel Herrmann (SPD). Schwerpunkte des Abends in Großheubach waren landespolitische Themen.

Chefredakteur Schwarzkopf fragte zunächst nach dem Thema, das die Landtagswahl entscheiden werde. Pfeffer nannte hier den anstehenden Wohlstandsverlust sowie die Kosten der Unterbringung der Migranten. Für Zöller muss das Leben für den Mittelstand wieder bezahlbar werden, für Stich ist die Chancengerechtigkeit im Bildungssystem entscheidend. Herrmann sieht bezahlbaren Wohnraum als zentral an. Einen anderen Ansatz hatte Stock: Für ihn sind nicht Sachthemen entscheidend, sondern welcher Politiker sich am meisten für die Menschen einsetze.

Im Folgenden sind wichtige weitere Aussagen der Kandidaten zusammengefasst. Sie alle stellten ihre Meinung zu verschiedenen Aspekten da. Dazu zählten am Freitagabend zum Beispiel die Themen Fachkräftemangel, Digitalisierung, bezahlbarer Wohnraum sowie Asylverfahren.

MARTIN STOCK (CSU)

Stock sieht wirtschaftliche Probleme schon alleine in der Tatsache, dass in den nächsten 15 Jahren fast 13 Millionen Menschen in Rente gehen. Hier müsse etwa die »soziale Hängematte« weniger attraktiv gestaltet werden. Zur Standortsicherung tragen eine Verringerung der Abgabenlast, gute Infrastruktur und eine solide Verkehrsplanung bei, findet der CSU-Kandidat.

Für die Beseitigung des Fachkräftemangels setzt er auf Zuzug aus dem Ausland und eine Ausbildungsoffensive mit Aufwertung des Berufes.

Bei zunehmender Digitalisierung dürfe niemand zurückgelassen werden. Mit Unterstützung des Freistaates durch zinsverbilligte Darlehen solle bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden.

Asylverfahren könnten beschleunigt werden, wenn weniger Menschen ankommen. Dafür sei die Grenzsicherung mit mehr Grenzpolizei entscheidend. An der Grenze dürfe kein rechtsfreier Raum herrschen. Wenn mehr kommen als kontingentiert, sei eine europaweite Verteilung notwendig.

NICOLE PFEFFER (FDP)

Die Gründe für die wahrnehmbare Arbeitsverdichtung sieht Nicole Pfeffer auch in bürokratischen Auflagen und der Dokumentationspflicht. Eine verstärkte Digitalisierung könne Abhilfe schaffen. Oftmals wäre eine Wochenarbeitszeit besser als eine Tagesarbeitszeit.

Zur Standortsicherung tragen Innovation und Nachhaltigkeit bei. Dazu müsse auch kommunenübergreifend gehandelt werden, sagte die FDP-Frau. Ursache für den Fachkräftemangel in der Pflege sieht sie auch darin, dass junge Menschen durch den Wegfall des sozialen Jahres keine positiven Erlebnisse mehr in der Pflege haben.

Bei der Digitalisierung sollten die Menschen entscheiden können, was sie an gespeicherten Inhalten freigeben und für wen. Bezahlbarer Wohnraum sei möglich, wenn Vorschriften reduziert und dadurch sich die Baupreise reduzieren.

Zu Asylverfahren sagte Pfeffer: Es müssten über Zahlen festgelegt werden, was jede Kommune aufnehmen kann. Wenn diese Zahl erreicht sei, sollten keine mehr aufgenommen werden.

THOMAS ZÖLLER (FW)

Arbeitskräftemangel könne nach Thomas Zöller auch damit beseitigt werden, dass mehr Menschen in Arbeit und nicht in Arbeitsprogramme gebracht werden. Frauen würden von guten Betreuungsangeboten für ihre Kinder profitieren. Standortsicherung sei auch die Bereitstellung geeigneter Flächen bei Erweiterungswünschen.

Der Freie Wähler gab ein klares Bekenntnis zum sozialen Jahr ab, da über diese Schiene wieder Fachkräfte für den Pflegeberuf aktiviert werden könnten.

Zur Unterstützung pflegender Angehöriger sollte über den Einsatz von »Gemeindeschwestern« nachgedacht werden, die unterstützen und per Nottelefon erreichbar seien. Bei der Digitalisierung werde es auch weiterhin Menschen geben, die sie ablehnen.

Mit mehr Wohnungen auf weniger Fläche könne günstiger Wohnraum geschaffen werden. Asylbewerber sollten nicht pauschal nach Berechtigung ihres Asylantrages beurteilt werden. Straffällige sollten auf jeden Fall abgeschoben werden. Wenn sich bei den Übrigen aber jemand integriert habe, warum solle er dann nicht bleiben können?

SAMUEL HERMANN (SPD)

Um wirtschaftspolitisch wieder erfolgreich zu werden, benötigen wir nach Samuel Herrmann ein Schulsystem, das alle Kinder und Jugendlichen erfolgreich absolvieren können. Wichtig sei der gesetzliche Anspruch auf Weiterbildung durch ein Landesgesetz. Auch Fachkräfte aus dem Ausland seien notwendig.

Zur Standortsicherung spielten günstige Energiepreise durch verstärkten Ausbau regenerativer Energien eine entscheidende Rolle. Dadurch werde die Transformation der Arbeitswelt zu klimaneutraler Produktion möglich, wofür lokale Beratungsstellen zu schaffen seien.

Dem Fachkräftemangel in der Pflege könne dadurch entgegengewirkt werden, dass durch präventive Maßnahmen nicht mehr so viele Leute gepflegt werden müssen. Für pflegende Angehörige sollte in jedem Landkreis ein Pflege-Übungszentrum zu errichtet werden. Bei allen Verwaltungsvorgängen müsse es eine Option geben, die nicht zwangsläufig digital ist. Bei Digitalisierung sei einfache Bedienbarkeit zu gewährleisten. Um Wohnraum wieder bezahlbarer zu machen, sei es dringend notwendig, den gemeinwohlorientierten Wohnungsbau zu stärken.

Obergrenzen bei der Flüchtlingsaufnahme lehnt Herrmann ab. Es sollten solidarische Lösungen europaweit gefunden werden. Bildungspolitisch sollte zunächst das Lehramtsstudium mit dem Ziel reformiert werden, mit mehr Kräften für mehr Schulabschlüsse zu sorgen.

ANSGAR STICH (GRÜNE)

Am besten zur Standortsicherung tragen laut Ansgar Stich eine engere Anbindung an die Region Rhein-Main-Neckar und Bildung bei. Dem Fachkräftemangel in der Pflege dürfe nicht dadurch begegnet werden, dass dieser Beruf durch Einsatz von Hilfskräften entprofessionalisiert werde. Zur Unterstützung pflegender Angehöriger vor Ort favorisiert der Grünen-Politiker ein Helfer-vor-Ort-Modell, ähnlich den früheren Gemeindeschwestern. Für bezahlbaren Wohnraum werde ein Mix aus verschiedenen Angeboten der Wohnungsbaugesellschaften und privatwirtschaftliches Engagement benötigt.

Straffällig gewordene Asylbewerber und solche, deren Antrag mit Gerichtsbeschluss abgelehnt wurde, sollten auf jeden Fall und schnell abgeschoben werden. Stich sieht das 49-Euro-Ticket für Städte und Ballungsräume geeignet, aber nicht für den ländlichen Raum, wo es keinen nennenswerten öffentlichen Personennahverkehr gebe.

HANS-JÜRGEN FREICHEL

Hintergrund: Bei der Landtagswahl am 8. Oktober stehen zehn Parteien auf dem großen, grauen Wahlzettel für die Zweitstimmen im Stimmkreis Miltenberg für die Wahl eines Wahlkreisabgeordneten. CSU, Grüne, SPD, FDP, Linke und ÖDP haben jeweils ihr komplettes Kontingent mit 18 Bewerbernamen ausgeschöpft, die Bayernpartei hat zehn und die AFD neun Kandidaten benannt. Auf diesem Wahlzettel kann trotz der großen Anzahl Namen lediglich eine Person angekreuzt werden. Auf einem deutlich kleineren, ebenfalls grauen Zettel, kann die Erststimme für die Direktwahl eines Stimmkreisabgeordneten abgegeben werden. Hier hat jede Partei eine Person benannt. Auch auf diesem Zettel darf nur ein Namen angekreuzt werden. (hjf)