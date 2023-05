Großer Redebedarf bei Dorfladen und Brücke

Bürgerversammlung: Kichzeller diskutieren mit Bürgermeister über Baumaßnahmen und Barrierefreiheit

Kirchzell 07.05.2023 - 14:14 Uhr 2 Min.

Großen Diskussionsbedarf sahen die Besucher besonders bei den Themen, wo es um die Errichtung des Dorfladens und den Abriss des Fußsteges über den Gabelbach in der Pfarrgasse ging. Erika Hofner hatte sich bereits im April 2022 an den Gemeinderat gewandt, um ihm die Wichtigkeit der Brücke für die Anwohner als kürzeste Verbindung in den Ort zu erläutern. In der Versammlung zeigte sie deutlich ihren Unmut und kritisierte die getroffene Entscheidung des Gemeinderates. Ältere Leute im Ort hätten das Gefühl, dass wie bei dem geplanten Brückenabriss ihre Generation nicht mehr gehört werde. Zunächst hieß es, die Brücke könne bleiben und vom Bauhof repariert werden. Umso erstaunter sei sie gewesen, dass nur kurze Zeit später der Gemeinderat das Ende der Brücke besiegelte. Die Entscheidung sei ohne Rücksicht auf ältere und behinderte Menschen getroffen worden, die dringend auf diese Verbindung angewiesen seien.

Überhaupt werde für diese Personengruppe sehr wenig getan im Ort, hier fehle eindeutig ein Seniorenbeauftragter, der bei den Maßnahmen angehört werde. Bürgermeister Schwab entgegnete, dass schon lange nach einer Person für dieses Amt gesucht werde, aber sich bisher noch keiner bereiterklärt habe, den Posten zu übernehmen. Weiterhin kritisierte sie, dass beim Dorfladen kein behindertengerechter Eingang vorgesehen sei.

Bautechnisch sei der behindertengerechte Eingang am Dorfladen nur mit einer etwa zwölf Meter langen Rampe mit Kehrtwende realisierbar, so der Bürgermeister, was auch Auswirkungen auf die Hofeinfahrt hätte. Einen alternativen Standort habe es nicht gegeben.

Fehlende Beteiligung

Weitere Wortmeldungen gab es zum geplanten Abriss der Brücke Pfarrgasse. Hier wurden die fehlende Beteiligung der Anwohner bemängelt und die genannten Kosten für den Brückenbau als deutlich überhöht angesehen. Da hätte sicherlich eine preiswertere Alternative gefunden werden können, wenn ein Interesse am Bestand des Fußsteges da wäre. Schwab erklärte, dass abgesehen von der schwierigen rechtlichen Situation hinsichtlich »Widmung« und dem Zuweg über Privatgelände sich Fachleute aus der Praxis dort die Situation angeschaut hätten, daraufhin seien die Angebote erstellt worden.

Es handle sich hier auch nicht um ein »Brückle« sondern um eine richtige Brücke mit großer Spannweite. Das Bauwerk werde zwar derzeit auch vielfach bei Beerdigungen genutzt, sei aber so marode, dass es auf Sicht nicht mehr begehbar sei und abgebrochen werden müsse. Der alternative Weg sei nicht so steil, daher auch einfacher für ältere Menschen zu bewältigen und nur geringfügig länger.

Eine neue Ausführung in Holzbauweise wurde im Gemeinderat beraten, aber aufgrund der Kosten für den Unterhalt und der geringeren Nutzungsdauer verworfen. Und die Leute seien auch mit ins Boot genommen worden, das habe die längere Debatte über dieses Thema bei der letzten Bürgerversammlung gezeigt.

Zahlen und Fakten: Kirchzell Aktuell wohnen in Kirchzell und seinen sechs Ortsteilen insgesamt 2.429 Einwohner, davon 138 mit ausländischer Staatsbürgerschaft. 1.222 sind davon männlichen Geschlechts, 1.207 weiblich. Im Jahr 2022 sind mit 123 Bürgern mehr Menschen zu- als weggezogen (93). Dreiviertel der Bevölkerung ist katholisch, gut sechs Prozent evangelisch, der Rest hat keine oder eine sonstige Religionszugehörigkeit. Im letzten Jahr wurden 24 Kinder geboren und damit so viele wie seit neun Jahren nicht mehr. Es gab 22 Sterbefälle und 15 Eheschließungen, 21 Bauanträge wurden gestellt. Noch nicht alle Bauplätze im Neubaugebier »Am Bucher Weg« sind verkauft, einige Kaufinteressierte haben aus finanziellen Gründen ihre Bewerbung zurückgezogen. Mit 3,8 Millionen Euro zum Ende des laufenden Jahres werden die Schulden der Gemeinde den niedrigsten Stand seit Jahren haben. ()