Großer Preis des Mittelstands geht nach Michelstadt

Restmüllbehälter im Odenwaldkreis werden ausgetauscht - Sabine Appel wird Stadtschreiberin von Bad König

Odenwaldkreis 21.09.2023 - 10:56 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit der Trophäe in Gold beim "Großen Preis des MIttelstands" ausgezeichnet wurden die Firmeninhaber Rainer (links) und Stefan Hotz aus Michelstadt. Foto: Oskar Patzelt Stiftung

Ausgezeichnet: 20 Jahre sind vergangen, seit sich Ursula und Rainer Hotz im heimischen Wohnzimmer im Breuberger Stadtteil Rai-Breitenbach in Form der damals üblichen Ich-AG selbstständig gemacht haben. Aus dem Dienstleister für Bürokommunikation ist ein mittelständisches Unternehmen mit inzwischen mehr als 60 Mitarbeitern geworden, das sich auf Outsourcing-Prozesse und digitalisierte Arbeitsabläufe spezialisiert hat.

Nach 2021 zum zweiten Mal hat die Hotz Kommunikations- und Datenservice GmbH es in die Endrunde beim »Großen Preis des Mittelstands« geschafft, an dem nach Angaben der ausrichtenden Oskar Patzelt Stiftung in diesem Jahr mehr als 4000 kleine und mittlere Unternehmen sowie Banken und Kommunen aus 16 Bundesländern teilgenommen haben. Gelang es Hotz vor zwei Jahren, unter die fünf Finalisten aus seiner Wettbewerbsregion zu kommen, durften die beiden Geschäftsführer Rainer und Sohn Stefan Hotz bei der Gala in Würzburg dieses Mal den Goldpokal entgegennehmen.

In der Begründung der Jury heißt es, die Firma habe sich den Ruf eines Experten für anspruchsvolle administrative Aufgaben erarbeitet. »Diese intensive Kundenorientierung erklärt die starken Umsatzzuwächse und die Neukundengewinnung der letzten Jahre trotz Krisen«, geht aus der Meldung hervor.

Seniorchef Rainer Hotz, der bei der 20-Jahr-Feier Anfang September seinen Abschied angekündigt hat, bezeichnete den Moment der Preisübergabe als Höhepunkt seiner über 50-jährigen beruflichen Tätigkeit. Überzeugend für die Jury war die »hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit« des Unternehmens, um Kundenanforderungen gerecht zu werden. Zum Beispiel habe das Unternehmen veranlasst, dass Mitarbeiterinnen kurzfristig andere Sprachen erlernen, um eine Dienstleistung länderübergreifend anbieten zu können.

Ausgewechselt: Anfang Oktober beginnt der Müllabfuhr-Zweckverband Odenwald mit dem Austausch der Restmüllbehälter. Der Zweckverband rechnet mit etwa sechs Wochen Zeitaufwand, um in allen Kommunen im Kreisgebiet die neuen 120- beziehungsweise 240-Liter-Tonnen an die Haushalte auszuliefern. Der Meldung nach sind alle neuen Gefäße mit einem elektronisch lesbaren Chip ausgestattet und werden jedem Grundstück eindeutig zugeordnet. Hinzu kommt ein Aufkleber mit Strichcode, der die Grundstücksadresse auf dem Behälter kenntlich macht. Im Anschluss werden die alten Restmülltonnen noch einmal geleert und dann abgeholt.

Über die neuen Abholzeiten informiert ein Flyer, der zusammen mit den neuen Behältern verteilt wird. Bis zur Änderung der Abholintervalle im nächsten Jahr bleiben die bekannten Leerungstermine bestehen. Die Antworten zu den wichtigsten Fragen zur Behälterumstellung stehen auf der Internetseite https://www.mzvo.de.

Ausgewählt: Nach 2020 mit dem ersten Stadtschreiber Vito von Eichborn bekommt Bad König noch in diesem Jahr eine Stadtschreiberin. Dies hat die Buchhandlung Paperback mitgeteilt. Mit Sabine Appel hat der Hessische Literaturrat eine Stipendiatin für das Projekt »Land in Sicht: Autorinnenstipendien im ländlichen Raum Hessens« ausgewählt und schickt diese für die Monate Oktober und November in die Odenwälder Kurstadt.

Sabine Appel, wurde 1967 in Schotten geboren und ist in Büdingen aufgewachsen. Sie ist freie Autorin im Genre historische Biografien mit einem Fokus auf europäische Ideengeschichte und studierte Germanistik und Philosophie in Mannheim und Heidelberg. Die erste Fassung ihrer 1998 erschienenen Goethe-Biografie wurde »Buch des Jahres Rheinland-Pfalz 1999«. Inzwischen lebt die Autorin in Ludwigshafen.

Die Einführung der neuen Stadtschreiberin erfolgt am Freitag, 6. Oktober, um 11 Uhr im Trauzimmer des Rathauses.

Manfred Giebenhain